Премьера «Отверженных»: новый взгляд на классику

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совсем скоро, а именно 30 декабря, состоится мировая премьера новой адаптации знаменитого романа Виктора Гюго «Отверженные» на британском телеканале BBC One. В Казахстане зрители смогут посмотреть дублированную версию менее чем через сутки - 31 декабря на телеканале «Хабар» в 21.00 и далее каждый понедельник.

В следующем году новые серии будут в 22.30. Легендарное произведение, которое считается классикой мировой литературой 19 века, не раз уже экранизировалось. Одна из самых знаменитых адаптаций - мюзикл 2013 года, который получил три Оскара. На этот раз создатели решили сделать масштабный телевизионный проект, состоящий из 6 серий, в котором уже не будет песен.

«Телевизионная адаптация знаменитой книги, состоящей из шести частей, живо и правдиво покажет ярких и привлекательных персонажей, впечатляющие и аутентичные образы и, прежде всего, невероятную, но доступную историю, которая была делом жизни Гюго» - прокомментировали предстоящую премьеру представители телеканала BBC.



В новой серии «Отверженных» зрители увидят совершенно новый, очень современный взгляд на 150-летнюю французскую классику.

По словам Дэвида Ойелоуо, исполнителя одной из главных ролей инспектора Жавера, зрители смогут увидеть больше контекста и предыстории каждого из героев. Он назвал сериал «блестящей адаптацией огромной книги».









«Мы живем в обществе, которое выглядит так» - сказал Ойелоуо в одном из недавних интервью. «Чтобы роман был актуален для всех, люди должны увидеть себя в нем».



Над сценарием эпопеи работал Эндрю Дэвис, который известен своими работами над адаптациями «Войны и мир» и «Гордости и предубеждения», а также над знаменитыми «Карточным домиком» и «Дневником Бриджит Джонс».



Съемки проходили в Бельгии и Франции.

«Отверженные» повествует о событиях начала XIX века. Жан Вальжан - осужденный за кражу хлеба беглый каторжник, на протяжении долгих лет скрывается от инспектора Жавера. Жавер, в свою очередь, свято верит в справедливость закона и считает делом чести поимку беглого вора. Параллельно с их противостоянием развивается трагичная история Фантины и ее незаконнорожденной дочери Козетты. После смерти Фантины Жан Вальжан, считающий себя в ответе за ее судьбу, забирает Козетту и заботится о ней как о родной дочери. Ключевым событием повествования является Июньское восстание, произошедшее в Париже в 1832 году.







Режиссер картины - Том Шенклэнд.



Роль Жана Вальжана исполнил Доминик Уэст, инспектора Жавера -Дэвид Ойелоуо, Лили Коллинз сыграла в сериале Фантину.

Доминик Уэст, дважды номинант на премию «Золотой глобус», знаком зрителям по фильмам «300 спартанцев», «Ганнибал: Восхождение», а также по сериалу «Прослушка».









Дэвид Ойелоуо - офицер ордена Британской империи. За роль Мартина Лютера Кинга в фильме «Сельма» номинирован на премию «Золотой глобус». Также, сыграл в фильмах «Восстание планеты обезьян», «Прислуга», «Соединенное королевство» и др.

Лили Коллинз - номинант на премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Без правил». Сыграла в фильмах «Окча», «Белоснежка: Месть гномов», «С любовью, Рози» и др.



Также в сериале сыграли Адиль Ахтар (месье Тенардье), Оливия Колман (мадам Тенардье), Элли Бамбер (Козетта), Джош О'Коннор (Мариус) и Эрин Келлиман (Эпонина).



