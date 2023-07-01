Премьера оперы «Итальянка в Алжире» прошла в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Восторгом публики и несмолкаемыми овациями был ознаменован премьерный показ редко исполняемой оперы Джоаккино Россини «Итальянка в Алжире». Солисты «Астана Опера» и Международной оперной академии, Симфонический оркестр и хор впечатлили зрителей мастерством и безграничным талантом. Постановка украсила программу Международного фестиваля «Опералия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Итальянка в Алжире» – пример классической оперы в комическом жанре. Насыщенная событиями опера-буффа потребовала мастерства от всех ее участников. Для труппы это абсолютно новый материал, ведь подобные спектакли редко ставятся во всем мире, поэтому они расширяют возможности для вокалистов, музыкантов оркестра и формируют вкусы публики.

Дирижер-постановщик Руслан Баймурзин и дирижер Джузеппе Акуавива вместе с Симфоническим оркестром «Астана Опера», артистами хора смогли достичь высокой планки, установленной композитором, и погрузили слушателей в пучину страстей, бушевавших на сцене.

Особенную атмосферу спектакля создал режиссер, лауреат и дипломант международных конкурсов Еренбак Тойкенов, который перенес захватывающий сюжет в наши дни. А итальянский художник по костюмам Манана Гуния изящно воплотила концепцию режиссера в жизнь.

Россиниевские оперы отличаются виртуозностью исполнения, что требует серьезной подготовки и безупречной техники. Так как в премьерных спектаклях были представлены в основном учащиеся Международной оперной академии, которым помогала педагог-консультант по вокалу Алла Симонишвили (Италия), можно с уверенностью сказать, что их выступления стали непростым экзаменом, который они прошли с достоинством. Свидетельством тому стали аплодисменты публики, сполна наградившей артистов.

«Каждая встреча с прекрасным миром оперного искусства – большой праздник для меня, – сказала жительница столицы Гаухар Муратова. – Приобщиться к мировому музыкальному искусству, вживую услышать симфонический оркестр, классическое оперное пение, увидеть этот фантастический зал, великолепные костюмы, созданные талантливыми художниками, – все эти возможности создает для нас «Астана Опера». Я стараюсь не пропускать премьеры, и «Итальянку в Алжире» ждала с нетерпением. Музыка, написанная великим классиком, вечна, так же, как и человеческие пороки, которые обнажает автор. Симфонический оркестр просто чудо, а волшебные голоса исполнителей в обрамлении хора заставляют замирать сердце. Было очень интересно наблюдать соединение музыки, имеющей 200-летнюю историю, с современным сюжетом».

Главную женскую партию Изабеллы в премьерных спектаклях исполнили приглашенная вокалистка Лаура Вереккья и солистка академии Эльмира Шпекпаева. Совершенно разные внешне обладательницы выдающихся голосов продемонстрировали двух разных, но удивительно выразительных героинь, способных влюблять и вести за собой. Прекрасные обволакивающие басы Жандарбека Еркинбаева и Шынгыса Расылхана представили главную мужскую партию Мустафы. Лирические теноры Алихан Зейнолла и Нарул Тойкенов исполнили роль Линдоро. Партию страдающей от неразделенной любви супруги бея Эльвиры талантливо наполнили Гульдана Алдадосова и кавалер Ордена «Құрмет» Айзада Капонова.

В роли Зульмы на сцену вышла обладательница волшебного сопрано Айгерим Аманжолова, партию Таддео исполнили блистательные баритоны Ержан Саипов и Азат Малик. Брутальный Динмухамед Кошкинбаев и артистичный Алтынбек Абильда дебютировали в партии Али.

Оперу «Итальянка в Алжире» Джоаккино Россини можно будет увидеть на сцене «Астана Опера» в новом театральном сезоне. Спектакль, впервые поставленный в Казахстане при поддержке Министерства культуры и спорта РК, безусловно, займет свое достойное место в репертуаре столичного театра.