Премьера национальной оперы-балета «Калкаман – Мамыр» состоялась в Астане

2 Января 2023, 01:50

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Грандиозная премьера национальной оперы-балета «Калкаман – Мамыр» на музыку известного казахстанского композитора Балнур Кыдырбек в постановке именитого режиссера Юрия Александрова стала новогодним подарком поклонникам высокого искусства. История двух влюбленных ожила на сцене «Астана Опера» в необычном театральном стиле, сочетающем вокальное исполнение с классическим танцем, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы театра, либретто «Калкаман – Мамыр» было создано Каукеном Кенжетаевым по поэме Шакарима Кудайбердыулы, 165-летие которого будет отмечаться в 2023 году.

Монументальное полотно оставило незабываемые впечатления у зрителей не только необычным слиянием оперы и балета, но и философской глубиной, заложенной маэстро Александровым. Режиссер, известный столичной публике как постановщик знаковых отечественных музыкальных спектаклей, за долгие годы работы с казахстанскими авторами, довольно глубоко погрузился в национальную культуру. Однако основная идея спектакля понятна всем без исключения: моральные ценности не имеют географических границ и временных рамок, а человек всегда должен оставаться человеком и главное – беречь единство народа.

Дирижером-постановщиком нового прочтения известной истории стал знаменитый маэстро Абзал Мухитдин, главным хормейстером – Ержан Даутов, который совсем скоро будет отмечать юбилей своей творческой деятельности. Симфонический оркестр и хор «Астана Опера» под руководством признанных мастеров, без сомнения, звучали филигранно.

Для опытного режиссера, также как для постановочной группы и артистов, – участие в подготовке оперы-балета стало совершенно новым опытом. Вместе с оперными певцами на сцене появились исполнители главных балетных партий в роли их душ – бесплотных и невесомых, чем вызвали настоящий восторг. За эту часть постановки отвечала известный хореограф Надежда Калинина, справившаяся с задачей «на отлично», несмотря на сложности, стоявшие перед артистами. Например, им приходилось танцевать на покатом подиуме. Однако благодаря интересным пластическим решениям хореографа, балетная часть выглядела весьма оригинально.

Огромный зрительский интерес вызвала художественная составляющая постановки. Декорации, бутафория и костюмы как всегда превосходно были выполнены Софьей Тасмагамбетовой и Павлом Драгуновым, недавно ставшими обладателями первой национальной премии Umai в области искусства. А художник по видеопроекциям Павел Суворов с помощью современных технологий дополнил созданную на сцене реальность.

Восторженные аплодисменты публики сорвали исполнители главных партий в национальной опере-балете: Мамыр – Асем Сембина и Жаннат Бактай, Калкаман – Саян Исин и Артур Габдиев.

Не менее яркими и запоминающимися стали выступления Расула Жармагамбетова и Алтынбека Абильды (Анет баба), Талгата Аллабиринова и Ерулана Камела (Олжай), Евгения Чайникова и Шынгыса Расылхана (Кокенай).

Особой оценки заслуживают исполнители ролей Души Мамыр и Души Калкамана – Анель Рустемова, Гульназ Жанаева и Сунгат Кыдырбай, Бекзат Орынбаев, которые, оставаясь парящими и воздушными, мастерски перевели на язык танца чувства и терзания несчастных влюбленных.

Как правило, сюжеты о невозможной любви заканчиваются трагично. Разлученные сердца становятся жертвами интриг и ненависти. Однако в данном случае гибель главных героев стала спасительна для окружающих. У бесчувственного общества открылись глаза на происходящее, а, значит, есть надежда, что мир изменится к лучшему и зацветет, казалось бы, навсегда засохшее дерево.

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»