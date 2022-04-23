Премьера монооперы «Путь Абая» состоялась в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре прошла премьера монооперы «Путь Абая». Представление посвятили Абаю Кунанбайулы и Мухтару Ауэзову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pаvlodarnews.kz.

Казахстанский вокалист Шахимардан Абилов посвятил свои «музыкальные размышления» роману Мухтара Ауэзова «Путь Абая», со дня выхода в свет которого прошло 80 лет.

Концерт прошел в областной филармонии им. Исы Байзакова. Он состоял из трех блоков, в одном из которых Шахимардан Абилов исполнил со сцены 15 произведений Абая. Во время монооперы зрители старались не аплодировать. Сам артист объяснил это тем, что аудитории нужно было вдохновиться лирикой Абая.

«Сегодня мало кто читает Абая, не вникает в его философию, хотя Абай - личность планетарного масштаба, - сказал оперный певец. - Мы собрались, чтобы помузицировать и подумать. Но наша основная масштабная цель, как говорил и сам Абай, в том, чтобы просвещать молодежь, помогать ей».

В год 125-летия со дня рождения Мухтара Ауэзова и 80-летия выхода его романа «Путь Абая» Шахимардан Абилов решил посвятить свою монооперу именно этим важным датам. Свои «музыкальные размышления» вокалист в первую очередь решил представить публике в родной Павлодарской области. Их услышат не только в Павлодаре, но и в Экибастузе, Баянаульском и Щербактинском районах.

18 мая монооперу поставят на сцене театра оперы и балета им. Абая в Алматы.