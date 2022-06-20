Премьера легендарного «Дон Жуана» состоялась в «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учащиеся Международной оперной академии ASTANA OPERA восхитили столичную публику премьерной постановкой. Легендарного «Дон Жуана» Вольфганга Амадея Моцарта представили на сцене Большого зала 14 и 15 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Это была первая масштабная работа молодых оперных певцов академии в сопровождении оркестра и хора «Астана Опера». За дирижерским пультом блистал арт-менеджер «Астана Опера», итальянский маэстро Джузеппе Акуавива. Режиссером-постановщиком выступила Алла Симонишвили (Италия).

Воплощение на сцене произведения, считающегося главным оперным шедевром величайшего автора, стало большим событием не только для академии, но и для театра «Астана Опера».

«В «Дон Жуане» Моцарт выступает в качестве композитора-новатора драматургии, которая заложила фундамент драматической оперы. Для академии это очень амбициозная постановка. Произведение достаточно масштабное и имеет много сложных ансамблевых сцен, но ребята справились «на отлично», – сказал дирижер Джузеппе Акуавива. – К сожалению, у меня не было возможности работать с ними в начале учебного года, но то, что я слышу сейчас, достойно уважения».

«Моцарт – один из сложнейших композиторов. Он гений, и как у всех гениев, в его произведениях нет ничего лишнего. Поэтому исполнять музыку Моцарта – это уже большая заявка на успех, – подчеркнул режиссер оперы-буффа Алла Симонишвили. – Я довольна работой ребят. За короткий период они добились больших результатов не только в исполнительском искусстве, но и в мимике, пластике, движении».

По словам режиссера, XVIII век – это совершенно другая эпоха, другие правила поведения, и все эти тонкости необходимо было учесть при постановке спектакля.

Премьере предшествовала большая подготовительная работа, ведь «Дон Жуан» ознаменовал окончание первого года обучения учащихся оперной академии, и свои непростые роли ребята исполнили блистательно, продемонстрировав все, чему обучали их педагоги. Два дня подряд зрители аплодировали Дон Жуану в исполнении Расула Жармагамбетова и Динмухамеда Кошкинбаева, Командору – Шынгысу Расылхану и Валерию Селиванову, восхищались Донной Анной – Гульданой Алдадосовой и Асем Аубакировой, Донной Эльвирой – Улпан Аубакировой и Айгерим Аманжоловой, сопереживали Дону Оттавио – Алихану Зейнолле и Талгату Аллабиринову, Лепорелло – Ержану Саипову и Азату Малику, Мазетто – Жандарбеку Еркинбаеву, Церлине – Эльмире Шпекпаевой и Назым Сагинтай.

По словам художественного руководителя Международной оперной академии ASTANA OPERA, заслуженного деятеля Казахстана Тимура Урманчеева, первый учебный год был очень насыщен, благодаря чему учащиеся смогли значительно повысить свой исполнительский уровень, обрели уверенность, раскрепостились и овладели важными профессиональными навыками. Поэтому участие в постановке гениальной, но в то же время очень сложной оперы «Дон Жуан» В.А. Моцарта, для учащихся академии стало важным экзаменом, который они с честью сдали.

«Исполнять музыку этого потрясающего композитора очень интересно и в тоже время крайне сложно, что дает колоссальный опыт. Подготовка и участие в постановке стало важным этапом в повышении исполнительского мастерства воспитанников академии. Ребята очень выросли, и это подтверждает успех у зрителей. Но совершенству нет предела, и мы продолжим обучение всем тонкостям непростой профессии в следующем учебном году».

Международная оперная академия ASTANA OPERA – это программа, позволяющая молодым оперным певцам повысить уровень мастерства, обучаясь у высококвалифицированных специалистов, таких как Франческо Медда, Анатолий Гусев и других знаменитых маэстро. Проект задуман, чтобы стать важным, фундаментальным элементом в развитии театра «Астана Опера» – театра, заявившего о себе на международной арене. Долгосрочная цель академии является в укреплении имиджа театра «Астана Опера» как центра культуры мирового уровня.