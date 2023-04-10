Премьера концертного исполнения оперы «Алеко» прошла в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьера концертного исполнения оперы С. Рахманинова «Алеко» прошла с большим успехом в рамках фестиваля «Рахманинов трибьют» 6 и 7 апреля на сцене «Астана Опера». Зрители тепло и эмоционально принимали выступление артистов, рассказавших страстную историю любви юноши Алеко и цыганки Земфиры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Вдохновенные выступления оркестра под управлением дирижера, автора проекта - заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина, артистов хора филармонии Северо-Казахстанской области под руководством заслуженного артиста Казахстана, кавалера ордена «Парасат» Юрия Колчина, который, к слову, отмечает свой 80-летний юбилей, солистов, а также необычные сценографические находки сделали концертное исполнение по-настоящему захватывающим и интересным.

«Говорящая» музыка Рахманинова раскрывала слушателям характеры героев, а также в воображении ярко представлялись живописные картины цыганского табора, раскинувшегося на берегу реки. В мелодиях узнавались мотивы любви, ревности, душевной тревоги и неминуемой смерти…

Образы главных героев воплотили солисты «Астана Опера», учащиеся Международной оперной академии Astana Opera и солисты молодежной оперной программы «Геликон- Опера». Динмухамед Кошкинбаев и Василий Упоров исполнили заглавную партию молодого, эгоистичного Алеко. Каватина главного героя «Весь табор спит», отнесенная к лучшим произведениям оперного искусства, прозвучала в их исполнении проникновенно и эмоционально.

«Мой герой страдает от одиночества, он ищет ласки и тепла, но его надеждам на счастливую семейную жизнь не суждено сбыться. Он ревнует Земфиру, полностью поглощён этим чувством, оно затмило ему разум, и Алеко убивает неверную возлюбленную. Чтобы передать аудитории всю палитру эмоций, заложенных в этом произведении, нами была проделана большая работа с дирижером – маэстро Абзалом Мухитдином. В процессе подготовки мы узнали множество интересных фактов создания оперы, раскрывали музыкальные образы персонажей. Для меня – большая честь исполнить Алеко на премьере в нашем театре. Спасибо всем за такую возможность», - рассказал Динмухамед Кошкинбаев.

Старого цыгана представили Шынгыс Расылхан и приглашенный бас Илья Марков, артистам удалось передать мудрость и справедливость своего героя.

В партии Молодого цыгана выступили теноры с бархатным звучанием Нарул Тойкенов и Владислав Чижов. Красавицу Земфиру исполнили заслуженный деятель Казахстана Айгуль Ниязова и Галина Чеплакова, в партии Старой цыганки на сцену вышли Татьяна Вицинская и Гульжанат Сапакова. Женские образы были прекрасно раскрыты известными певицами и с вокальной, и с актерской точки зрения.

Отдельно хочется отметить чтеца – заслуженного деятеля Казахстана, народного артиста Кыргызстана режиссёра столичного драматического театра имени М.Горького Сергея Матвеева. Благодаря его прочтению опера в концертном исполнении была представлена в чистом, классическом виде, гениальном, как ее создал 19-летний Рахманинов за 17 дней.

Композитор писал оперу на знаменитый пушкинский сюжет, переработанный в либретто Владимиром Немировичем-Данченко, известным в свое время как писатель и драматург. Главный герой Алеко – беглец, покинув привычную среду, «неволю душных городов» ради степного приволья, два года кочует вместе с табором и своей возлюбленной – цыганкой Земфирой. Однажды, уличив любимую в измене, Алеко убивает и Земфиру, и ее молодого избранника. Отвергающие кровь, ненависть и насилие цыгане, изгоняют убийцу из табора.

«Концертное исполнение оперы «Алеко» отражало глубокий психологизм героев. Музыка оперы покорила искренностью выражения и мелодической щедростью. Особенно приятно было услышать это произведение в честь 150-летия С. Рахманинова», - сказала после премьеры слушательница Аида Бектурова.