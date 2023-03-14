Премьера комедии испанского драматурга Алехандро Касона «Дикарь» прошла в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылском областном русском драматическом театре состоялась премьера комедии Алехандро Касона «Дикарь». Спектакль по пьесе знаменитого испанского драматурга посвящен любви, сметающей все преграды сословных и прочих предрассудков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В качестве приглашенного режиссера-постановщика спектакля выступил Игорь Седин, столичный режиссер, работающий в Государственном Академическом русском театре драмы имени Максима Горького.

«Каждая премьера – это праздник не только нашего театра, это праздник всего города. Эту премьеру мы давно ждали, - пояснила заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон. – Спектакль «Дикарь» - это вторая постановка Игоря Седина в нашем театре. В мае 2022 года состоялась премьера мистического спектакля «Панночка» Нины Садур по мотивам повести Николая Гоголя «Вий» в постановке Игоря Седина. Познакомившись до этого с нашей труппой, он решил воплотить свою давнюю мечту в жизнь именно с нашими актерами и именно на жамбылской сцене».





Пьеса «Дикарь» рассказывает о юноше Пабло, которого его отец, после гибели жены, перенесенных страданий и предательств, решил воспитать вдали от цивилизации, наедине с природой. «Мой сын принадлежит мне одному. Будет жить чистым - без женщин и без книг. Станет, как дикий зверь, зато не узнает горя», - говорил отец.

После смерти отца 24-летним Пабло, оказавшимся наследником огромного состояния, занялись две его тетки - милые старые девы. Озабоченные судьбой племянника, они приглашают для его обучения и воспитания в нем хороших манер молоденькую учительницу - рафинированную горожанку Маргариту. Однако в результате получается история любви двух молодых людей, противоположных в своих нравах, но чистых и искренних, которая заканчивается неожиданным воссоединением двух сердец.





Главных героев Пабло и Маргариту на сцене жамбылского театра сыграли Виктор и Ксения Майнашевы, семейная пара в жизни.

«Если мы затрагиваем человеческие души, нервы, если мы вызываем у вас улыбки, вызываем чувства сострадания, сочувствия, то, наверное, мы занимаемся правильным делом, - поделился своим мнением режиссер-постановщик спектакля Игорь Седин. - К сожалению, сегодня в нашем социуме довольно тяжело из-за черствости людей. Но люди не виноваты. Сейчас так всё стремительно движется, индустриализация такая, что люди заняты только собой, мало обращая внимания на рядом стоящего человека. Очень редко стали протягивать руку помощи. И этот спектакль построен на том, чтобы взбудоражить ваши чувства – любви, ответственности и преданности. И, я думаю, что ребята очень хорошо справились с этим».





«Спектакль прошел на ура, до мурашек, - говорит жительница Тараза, постоянный зритель театра Роза Калдыбекова. - Пьеса эта по-испански прекрасна, наивна, страстна и целомудренна. Жаль, что в наш цифровой век люди растратили что-то важное и ценное, предпочитая настоящее общение и настоящие чувства онлайн-общению, онлайн-чувствам, онлайн-эмоциям. И это тревожит… В финале каждый зритель просто одаривал актеров шквалом бурных аплодисментов за испытанные прекрасные чувства. Декорации спектакля, постановка - всё реалистично. Актеры настолько точно передают все эмоции, проникновенно, до каждой клеточки души…».

Свой 56-й сезон Жамбылский русский драматический театр начал премьерой спектакля «Звезда Надежды», психологической драмой по пьесе Булата Узакова в постановке лауреата международной премии имени Чингиза Айтматова Куандыка Касымова. Образованный в 1967 году в городе Джамбуле (ныне Тараз) театр более полувека радует своим творчеством зрителей и гостей города. В его репертуаре порядка сорока спектаклей.















