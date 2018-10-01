Премьера казахстанского фильма «Шестой пост» состоялась в Москве
МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Кинокартина рассказывает о реальных событиях - массовом побеге группы заключенных из колонии строгого режима. О том, как снималась картина корреспонденту МИА «Казинформ» в Москве рассказал продюсер фильма Данияр Ибрагимов.
«Фильм был снят в начале этого года. В Казахстане в прокат вышел 15 марта. Автором идеи является заместитель командующего Национальной гвардией Республики Казахстан генерал-майор Мухаметкали Сатов. Он рассказал нам эту историю и вдохновил нас на съемки. До этого момента мы и не знали, что среди нас есть такие герои. Военные совершают такие поступки ежедневно, а народ не знает об этом. Родина должна знать своих героев, которые, рискуя своей жизнью, совершают героические поступки», - считает Д. Ибрагимов.
Продюсер картины отметил некоторые сложности, с которыми пришлось столкнуться сценаристам.
«Очень сложно было написать сценарий так, чтобы не задеть чьи-то чувства и в то же время сделать фильм интересным», - сказал Д. Ибрагимов, выразив при этом надежду, что фильм найдет своего зрителя в российском прокате.
Своим мнением о фильме поделились казахстанские зрители, пришедшие посмотреть фильм.
«Сюжет очень интересен, картина показывает, как могут Вооруженные силы, а в частности Национальная гвардия Республики Казахстан, реагировать на подобного рода ситуации, которые могут возникнуть в любой момент и в любое время. Фильм также интересен тем, что показывает психологическую составляющую - внутреннюю сторону людей, что они переживают, что они чувствуют.
При просмотре таких казахстанских фильмов на экранах России испытываешь гордость. Буду рекомендовать этот фильм своим российским друзьям и товарищам», - поделился казахстанский слушатель военного университета МО РФ Азамат Досаев.
«Считаю, что такие фильмы воспитывают молодежь, учат патриотизму. Поэтому их необходимо больше выпускать в прокат, в том числе и в странах ближнего и дальнего зарубежья, что также позволит повышать имидж и узнаваемость нашей страны за счет казахстанского кинематографа», - сказал казахстанский слушатель военного университета МО РФ Мейржан Сагидоллаев.
Картина является первым фильмом, вышедшим в российский прокат под дистрибуцией ведущего казахстанского прокатчика - компании «Meloman Entertainment», которая открыла российское подразделение по продвижению фильмов производства Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. В Казахстане картина уже завоевала любовь и уважение зрителя. Теперь создатели фильма рассчитывают на теплый прием у россиян.
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