17 Октября 2022, 11:41

Премьера «Кармен-сюита» состоялась в «Астана Балет»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 14 и 15 октября на сцене театра «Астана Балет» с грандиозным успехом состоялась премьера «Кармен-сюита» в хореографии Альберто Алонсо в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением главного дирижера Армана Уразгалиева. Перенос хореографии на сцену столичного театра осуществил солист Большого театра Тимофей Лавренюк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Премьерный показ посетил министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев.

Балет «Кармен-сюита» представляет собой хореографическую версию знаменитой оперы Ж. Бизе в транскрипции Родиона Щедрина. Образ Кармен в спектакле становится символом любви – любви честной и требовательной, любви колоссального полета чувств, на которые не способен ни один из встретившихся ей мужчин.

«Верю непреклонно, – пишет Щедрин, – хореографии под силу выразить всю полноту гаммы человеческих чувствований! Взволновать человека – одна из важнейших задач любого искусства, в том числе и балета». Это высказывание композитора объясняет его выбор сюжета «Кармен», в котором наряду с высокой трагедийностью, лирика композитора становится более эмоционально открытой и экспрессивной. Вряд ли будет преувеличением утверждать, что «Кармен-сюита» по праву является одной из вершин мирового искусства.

События разворачиваются на фоне оригинальных декораций: сценическое пространство превращено в полукруглый дощатый загон, обозначающий и место боя быков, и обобщенно-метафорическую арену жизни, на которой разыгрывается трагедия человеческого бытия. «Кармен-сюита» неразрывно связана с неповторимой индивидуальностью великой балерины и, в тоже время, обретает новую жизнь на сцене театра «Астана Балет».

«Алонсо учился изначально классическому танцу у русских педагогов, впоследствии он добавлял очень много национальных движений, нюансов и черт, присущих латиноамериканской и испанской манере танца, которые являются изюминкой его хореографии, и очень важно сохранять их в переносе спектакля на новые сцены. В данном балете важно обладать особым темпераментом и актерским мастерством. «Кармен-сюита» всегда будет отличаться, потому что каждый исполнитель вносит в свою партию что-то свое, что-то новое. Его любят во всем мире, потому что в балете показаны всем знакомые обычные человеческие чувства, жизненные ситуации, любовь, ненависть, предательство, нежность, злость в какие-то моменты, несбыточные мечты. Каждый человек, пропуская это через себя, переживает вместе с персонажами», – отметил постановщик Тимофей Лавренюк.

На самом деле, каждая партия неповторима. И в процессе репетиций, разучивания есть элементы ухаживания, влюбленности, постепенного проникновения в суть образа, который концентрирует все чувства.

«Для каждой балерины партия Кармен очень особенная, яркая по образу и приятная в исполнении. Очень важно раскрыть себя в персонаже, не стоит пытаться копировать других, нужно прочувствовать и прожить эту роль, пропустить через себя. Балет поражает воображение откровенной и яркой чувственностью и совершенно не похожей на привычную классику хореографией, она смешана с испанскими элементами, движениями рук, есть также построения только на хлопках, движения необычные для нашего восприятия», – поделилась ведущая солистка Айнур Абильгазина.

Главные партии в спектакле исполнили артисты театра «Астана Балет»: Кармен – Айнур Абильгазина и Айжан Мукатова, Хозе – Сундет Султанов и Уэсли Карвальо, Тореро – Байхадам Тунгатаров и Айдан Калжан.

Премьера состоялась при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Фото: astanaballet.com