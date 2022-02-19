Премьера исторической драмы «Ер Едіге» прошла в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В областном драматическом театре Актобе прошла премьера спектакля «Ер Едіге», посвященного одному из ярких периодов казахской истории и героизме батыра Едіге , передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это первый спектакль в рамках празднования 750-летия Золотой Орды. В спектакле прослеживается линия связи Амира Темира и Едиге батыра – последнего, непоколебимого эмира Золотой Орды, который создал единое государство.

Автором пьесы является лауреат государственной премии «Дарын», обладатель ордена «Құрмет» Светкали Нуржан.

Как отметил во время пресс-конференции Светкали Нуржан, изначально произведение он условно назвал «Едігенің ескі жыры», что означает «Старая песнь Едиге», как передали название сказания аксакалы.«Режиссер изменил название на «Ер Едіге», я был не против. Над этой темой я размышлял пятнадцать лет, но никак не мог найти ключа к природе жанра. По просьбе акима области Ондасына Уразалина за эпос взялся ныне покойный Есенгали Раушанов. Он заинтересовался темой, собирал каракалпакские, башкирские, татарские варианты эпоса. Только у казахов насчитывается от 29 до 60 вариантов эпоса. К сожалению, в апреле прошлого года Есенгали Раушанова не стало, и руководство региона доверило эту работу мне», - рассказал С.Нуржан.Для постановки пригласили режиссера Данияра Базаркулова из Алматы.

«Несмотря на множество вариантов эпоса, мы не ушли от драматургии автора. Наша задача – пропагандировать историю предков, воспитывать на таких примерах подрастающее поколение. Известно, что сказители семь часов декламируют этот эпос, спектакль длится всего час и десять минут. Невозможно за такое время передать глубину истории, но зрители, в том числе молодежь, должны задуматься, обратиться к своим корням», - отметил Д.Базаркулов.

В спектакле задействовано более ста человек, в том числе артисты хора и этноансамбля «Арайлы Ақтөбе» областной филармонии. На сцене играет около 60 человек. Для постановки исторической драмы режиссер запросил два месяца, хотя и этого времени, по его мнению, оказалось недостаточно.

В конце спектакля сверху падает 750 золотых шаров, режиссер связывает это с 750-летием Золотой Орды и рождением нового золотого века.

Фото: instagram @dramteatr_aktobe