+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Премьера исторической драмы «Ер Едіге» прошла в Актобе

19 Февраля 2022 10:53
Поделиться:
Премьера исторической драмы «Ер Едіге» прошла в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В областном драматическом театре Актобе прошла премьера спектакля «Ер Едіге», посвященного одному из ярких периодов казахской истории и героизме батыра Едіге , передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
19 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
19 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События» 18 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения» 18 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

Это первый спектакль в рамках празднования 750-летия Золотой Орды. В спектакле прослеживается линия связи Амира Темира и Едиге батыра – последнего, непоколебимого эмира Золотой Орды, который создал единое государство.

Автором пьесы является лауреат государственной премии «Дарын», обладатель ордена «Құрмет» Светкали Нуржан.

Как отметил во время пресс-конференции Светкали Нуржан, изначально произведение он условно назвал «Едігенің ескі жыры», что означает «Старая песнь Едиге», как передали название сказания аксакалы.
«Режиссер изменил название на «Ер Едіге», я был не против. Над этой темой я размышлял пятнадцать лет, но никак не мог найти ключа к природе жанра. По просьбе акима области Ондасына Уразалина за эпос взялся ныне покойный Есенгали Раушанов. Он заинтересовался темой, собирал каракалпакские, башкирские, татарские варианты эпоса. Только у казахов насчитывается от 29 до 60 вариантов эпоса. К сожалению, в апреле прошлого года Есенгали Раушанова не стало, и руководство региона доверило эту работу мне», - рассказал С.Нуржан.
Для постановки пригласили режиссера Данияра Базаркулова из Алматы.

«Несмотря на множество вариантов эпоса, мы не ушли от драматургии автора. Наша задача – пропагандировать историю предков, воспитывать на таких примерах подрастающее поколение. Известно, что сказители семь часов декламируют этот эпос, спектакль длится всего час и десять минут. Невозможно за такое время передать глубину истории, но зрители, в том числе молодежь, должны задуматься, обратиться к своим корням», - отметил Д.Базаркулов.
В спектакле задействовано более ста человек, в том числе артисты хора и этноансамбля «Арайлы Ақтөбе» областной филармонии. На сцене играет около 60 человек. Для постановки исторической драмы режиссер запросил два месяца, хотя и этого времени, по его мнению, оказалось недостаточно.
В конце спектакля сверху падает 750 золотых шаров, режиссер связывает это с 750-летием Золотой Орды и рождением нового золотого века.


Фото: instagram @dramteatr_aktobe


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #История Казахстана   #Алтын орда  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
19 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
19 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»
18 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
18 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»
Популярное
1 Глава государства не избегает волнующих сегодня каждого казахстанца тем - эксперт
2 Глава государства намерен обнародовать предварительные итоги расследования январских событий в Послании
3 Айбат Ильясов назначен вице-министром образования и науки РК
4 Глава государства принял министра здравоохранения Ажар Гиният
5 Мы готовы строить Новый Казахстан - Талгат Нургожин об интервью Главы государства
6 Новое карантинное постановление подписал главный санврач РК
Читайте также
16 объектов культуры построят в Мангистауской области до 2025 года
Из нелегального оборота в Актюбинской области изъято 17 единиц оружия
Глава государства не избегает волнующих сегодня каждого казахстанца тем - эксперт
Глава государства намерен обнародовать предварительные итоги расследования январских событий в Послании
Айбат Ильясов назначен вице-министром образования и науки РК
Глава государства принял министра здравоохранения Ажар Гиният
Мы готовы строить Новый Казахстан - Талгат Нургожин об интервью Главы государства
Новое карантинное постановление подписал главный санврач РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив