Премьера гала-балета состоится в театре «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 января балетная труппа «Астана Опера» под руководством Народной артистки России Алтынай Асылмуратовой представит зрителям зрелищный Гала-балет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

В рамках насыщенной программы на сцене Большого зала театра состоятся дебюты ярких солистов балета Серика Накыспекова и Далера Запарова в знаменитых номерах в хореографии Мариуса Петипа: Па-де-де из балета «Талисман» Р. Дриго и Гран-па из балета «Пахита» Э. Дельдевеза, Л. Минкуса.

В этот день Серик Накыспеков впервые предстанет перед публикой в Па-де-де из балета «Талисман» Р. Дриго. Его партнершей выступит солистка балета Шугыла Адепхан.

«Па-де-де из балета «Талисман» Р. Дриго приобрело огромную славу среди любителей балета по всему миру, оно входит в программу всех международных балетных конкурсов и в репертуар многих мировых балетных трупп. В сказочном сюжете этого номера перед нами раскрывается таинственный мир древней Индии, где бог ветра Вайю, партию которого я буду исполнять, танцует вместе с дочерью повелительницы небесных духов Нирити. Хореография М. Петипа и П. Гусева отличается особой виртуозностью и выразительностью, надеюсь, что наша интерпретация этого классического шедевра порадует столичных зрителей», - поделился Серик Накыспеков.

Далер Запаров дебютирует в Гран-па из балета «Пахита» Э. Дельдевеза, Л. Минкуса, молодые артисты балета София Адильханова, Нурай Нурсафина, Евгений Рыбкин, Диас Курмангазы, Рустам Чахалов также впервые выйдут на сцену в этом номере. В паре с Далером Запаровым будет выступать ведущая солистка театра Заслуженный деятель Казахстана Анель Рустемова. Пышное, праздничное Гран-па представляет собой свадебное торжество героев балета. Его отличает богатство деталей, колорит, испанский темперамент и богатое разнообразие вариаций. Многие поколения звезд мирового балета не раз блистали в этом номере. Солистам необходимо обладать филигранной техникой, большим мастерством, чистотой и точностью исполнения виртуозных классических танцев.

«В Гала-балете я буду исполнять дуэт из балета «Бетховен – Бессмертие – Любовь» в хореографии Р. Ребека, а также у меня состоится дебют в Гран-па из балета «Пахита» Э. Дельдевеза, Л. Минкуса. По моему мнению, все выступления, будь то первое исполнение, премьерный, или репертуарный спектакль, всегда особенные, каждое по-своему. Всякий раз выходя на сцену в той или иной партии, я, как артист, открываю для себя что-то новое, новые грани исполняемого образа. Подготовка проходила хорошо, мы репетировали с нашими легендарными мастерами Алтынай Абдуахимовной Асылмуратовой и Константином Евгеньевичем Заклинским. Выход на сцену в этом Гала-балете для меня очень важен, и поэтому я крайне эмоционально заряжен, испытываю огромное желание начать новый год на любимой сцене, так сказать, вступить в 2021 год с хорошим настроением и позитивным посылом для публики: и для наших интернет-зрителей, и тех, которые приходят на спектакли. Пусть их сейчас не так много, но мы всегда рады видеть, пусть даже и небольшое число любителей театрального искусства в нашем зале. Надеемся, что в будущем обстановка наладится и мы снова сможем собирать полные залы и радовать нашего зрителя», - отметил Далер Запаров.

Искусство классического танца жителям и гостям столицы также будет предложено в исполнении ведущих солистов «Астана Опера» – заслуженных деятелей Казахстана Айгерим Бекетаевой и Еркина Рахматуллаева, Олжаса Тарланова; солистки балетной труппы Анастасии Заклинской, артистов балета Марико Китамуры, Молдир Шакимовой, Аделины Тулеповой, Жанибека Ахмедиева, Жансерика Ахметова, Бостана Кожабекова.

Симфонический оркестр «Астана Опера» выступит под управлением дирижера Армана Уразгалиева.

В разнообразную программу в двух отделениях вошли фрагменты классических, неоклассических и современных постановок из репертуара театра: Па-де-де из балета «Жизель» А. Адана в хореографии Ж. Коралли и Ж. Перро, Индусский танец из балета «Баядерка» Л. Минкуса, Па-де-де из балета «Лебединое озеро» П. Чайковского в хореографии М. Петипа и многие другие. В этот вечер также будет исполнен дуэт из балета «Зов степи» в хореографии Патрика де Бана. Напомним, что мировая премьера этого национального балета с большим успехом была представлена столичной публике в декабре при поддержке Министерства культуры и спорта РК.