Премьера фильма «Томирис» состоялась в столице

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ- Долгожданная премьера исторической драмы «Томирис» состоялась в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В программе Первого Президента Елбасы Нурсултана Назарбаева «Рухани жангыру» особое место отведено духовному возрождению, значимым личностям нашей истории, потому что именно они формировали нашу историю и нацию. Я считаю, что эти личности достойны экранизации. Мы должны обязательно снимать фильмы и про Томирис, и про Аль-Фараби. Наша задача показать нашу гордость всему миру, и оставить эту историю нашим потомкам»,- сказал президент АО «Казахфильм» Арман Асенов на премьере фильма «Томирис» в Центральном концертном зале «QAZAQSTAN».

Картина снята киностудией «Казахфильм» при участии компании «Сатайфильм» по заказу Министерства культуры и спорта РК. Генеральным продюсером выступила Алия Назарбаева.

«Два с половиной года назад на этот проект мы получили благословение от Елбасы. И этот проект - также инициатива Алии Нурсултановны. Для нас это было честью и большой ответственностью. И мы рассчитываем, что география проката будет расширяться по миру. Тюркоязычные народы особенно интересуются фильмом, потому что в картине используются древнетюркские и персидский языки»,- добавил режиссер фильма Ахан Сатаев.

В фильме Томирис с раннего возраста познаёт тяготы походной жизни и воинского быта. Теряя родных и близких, она растет, скрываясь в лесах, живя охотой. И ее главной целью является вернуть законный трон и объединить степные племена.

«Изначально киноиндустрия для меня была неизвестной сферой. Я многое узнала о кино в процессе съемок. Также понимала и переживала за свою героиню, многому у неё научилась. В целом, жизнь моей героини была тяжелой, но несмотря на это она побеждала все трудности»,-сказала исполнительница главной роли Альмира Турсын.

Ранее режиссер Ахан Сатаев рассказал подробности съемок исторической драмы «Томирис».