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Премьера: девять фактов о новом клипе Димаша Кудайбергена
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поклонники творчества Димаша Кудайбергена по всему миру в предвкушении - через несколько часов состоится долгожданная премьера клипа казахстанского исполнителя на песню «Знай», который снимался в Исландии, передает МИА «Казинформ».
А пока девять фактов о новом клипе Димаша, изложенных на официальной странице продюсерского центра поэта Михаила Гуцериева в Instagram.
9 фактов о долгожданной премьере клипа Димаша Кудайбергена @kudaibergenov.dimash и Михаила Гуцериева на потрясающую музыку Игоря Крутого @igorkrutoy65. Режиссёр: Алан Бадоев @alanbadoev.
Факт №1: исполнитель обладает широким вокальным диапазоном размером до 6 октав.
Факт №2: #знай — это вторая работа Димаша Кудайбергена @kudaibergenov.dimash с поэтом Михаилом Гуцериевым и композитором Игорем Крутым @igorkrutoy65. Перу их творческого тандема принадлежит один из главных хитов 2019 года «Любовь уставших лебедей».
Факт №3: для съёмок клипа на песню #знай режиссёр Алан Бадоев @alanbadoev выбрал футуристические пейзажи Исландии.
Факт №4: в клипе #знай снялись титулованные танцор Владимир Раков @rakovvn и хореограф Анастасия Харченко @nastasi_990.
Факт №5: съёмки клипа #знай проходили в сезон белых ночей, длились 48 часов при средней температуре воздуха 8-10 ℃. ❄
Факт №6: стихи к песне #знай написал Михаил Гуцериев — поэт, член Союза писателей России. Автор более 250 популярных песен, которые исполняют самые яркие звёзды эстрады.
Факт №7: #знай фан-клубы @kudaibergenov.dimash насчитывают более 10 млн участников по всему миру. На съёмочную площадку в Исландию приехали поддержать артиста фанаты из разных стран.
Факт №8: #знай в дни съёмок на водопаде Скоугафосс группу застигла двойная радуга, что является большой редкостью даже для самих исландцев.
Факт №9: премьера нового клипа состоится 2 октября в 8.00.В середине августа Димаш показал, как снимается клип в Исландии.
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