Премьера балета «Сильфида» состоится в театре «Астана Опера»

Коллектив «Астана Опера» готовится к большой премьере балета «Сильфида» Германа Левенскольда. Традиционные шотландские мелодии, волшебные герои, захватывающее действие… «Сильфида» входит в историю как абсолютный символ романтического балета и ставится на всех крупнейших сценах мира. Интересный сюжет о молодом шотландском крестьянине и фее воздуха можно будет увидеть 29 и 30 сентября, 1 и 3 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Театра.

Уникальную хореографию на сцене столичного театра поставит звезда мирового балета, художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратова. Она представит старинный балет в лучших классических канонах.

«Два века назад, в 1832 году балет-первопроходец «Сильфида» совершил революцию в танцевальном искусстве. Именно с него началась эпоха романтизма, и уже после мир узнал «Жизель», «Шопениану» и другие романтические шедевры. Все в нем было ново, старые представления о балете отошли на второй план, впервые балерины встали на пуанты, примерили романтические платья с мифическими крылышками, воздушные пачки, а мужчины, чтобы передать особую атмосферу, облачились в шотландские килты (плиссированные юбки). Балет очень красивый, но вместе с тем сложный, у А. Бурнонвиля своя школа и она во многом отличается от привычной нам классической, здесь другое положение корпуса, рук, много мелкой техники», - рассказала художественный руководитель балетной труппы.

«Спектакль очаровательный, абсолютно понятный для зрителей. В балете сталкиваются два мира – земной и фантастический, то есть основная идея в том, что если погонишься за чем-то эфемерным, можно потерять реальное. У «Сильфиды» долгая жизнь, за большой период своего существования она то звучала, то сходила со сцены, но во многом благодаря редакции А. Бурнонвиля, дошла до наших дней. Однако начало истории этого балета положил хореограф Филипп Тальони, который поставил «Сильфиду» в «Гранд-Опера» в 1832 году для своей дочери - танцовщицы Марии Тальони. Через несколько лет спектакль увидел родоначальник Датского королевского балета Август Бурнонвиль, и был им очарован, но денег на модный балет и музыку не было. Тогда он выкупил либретто, а партитуру заказал двадцатилетнему норвежскому композитору Герману Левенскольду и в 1836 году создал свою постановку «Сильфиды», - пояснила Алтынай Асылмуратова, которая в свое время сумела создать безупречный образ Сильфиды, считающийся эталонным для всех балерин.

«Чтобы войти в образ Сильфиды, нужно понять, что ты – воздух. Когда я готовилась к спектаклю, я смотрела очень много старинных гравюр, где можно было изучить все позировки корпуса, головы, рук. Так, балерина должна создать ощущение нереальности, что ты все время паришь над землей, поэтому у исполнительницы заглавной партии очень много прыжков. Желание Сильфиды приблизиться к реальному миру обернулось для нее настоящей трагедией. Дева воздуха увлекла, очаровала и влюбила в себя Джеймса, который хотел быть рядом с возлюбленной, касаться ее рук, держать в объятьях, но Сильфидой можно было только любоваться, ведь даже легкое прикосновение способно погубить ее. К сожалению, два мира оказались несовместимы…», - поделилась Алтынай Асылмуратова.

В репетиционных залах артисты уже активно готовятся к своим партиям: Мадина Унербаева, Анастасия Заклинская, София Адильханова и Шугыла Адепхан изучают образ Сильфиды, в роли Джеймса предстанут Еркин Рахматуллаев, Диас Курмангазы, Данияр Жуматаев, Серик Накыспеков. Партию невесты Джеймса – Эффи примеряют на себя Молдир Шакимова, Аделина Тулепова, Еркежан Жунусова, Бакытгуль Испанова. Не обойдется история без сказочных персонажей, колдунью Мэдж традиционно исполнят артисты балета, в их числе Султанбек Гумар, Куат Карибаев, Сунгат Кыдырбай и другие.

«В «Сильфиде» я постаралась немного обновить состав, ввести больше людей, чтобы у молодых артистов пополнялся репертуар. Если мы хотим вырастить хорошую, качественную, профессиональную труппу, надо работать в этом направлении. Да, наверное, мне было бы легче сделать два состава, но нужно взращивать новые кадры. Я никогда не беру со стороны готовых артистов, стараюсь пополнять труппу ребятами, которые приходят из училищ, в том числе из Казахской национальной академии хореографии. В этом году у нас большое пополнение выпускниками из академии, они все заняты, все выйдут на сцену, потому что артисты растут именно на сцене», - заметила мировая звезда.

Как и артистов, так и ценителей балетной классики неизменно восхищает в «Сильфиде» партитура, обладающая особым достоинством: музыка балета точно следует за действием, воплощая разнообразные эмоциональные состояния героев. Дирижером-постановщиком спектакля выступит Арман Уразгалиев. Эстетику старинного балета передадут художник по декорациям и костюмам – Вячеслав Окунев и художник по свету – Сергей Шевченко.

«Как показывает время, именно живописные мягкие декорации, обыгрываемые светом, создают прекрасную картинку, благодаря им легче делать перемены. Живописные декорации дают ощущение, что ты находишься в театре, они формируют вкус публики, прививают любовь к прекрасному, они очень впечатляют. Рисованные мягкие декорации подобны картине художника, который вложил в них душу, именно поэтому создается совершенно особая театральная атмосфера», - заключила А. Асылмуратова.

Постановка Бурнонвиля бережно передавалась из поколения в поколение и сохранилась до наших дней, и теперь у жителей и гостей Астаны есть уникальная возможность впечатляться настоящим старинным балетом.