Премьера балета «Козы Корпеш – Баян Сулу» прошла в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане 2-3 июля состоялся премьерный показ легендарной поэмы о любви «Козы Корпеш – Баян Сулу» в постановке балетмейстера Георгия Ковтуна. Публика тепло приняла подарок, подготовленный ко Дню столицы коллективом театра «Астана Балет», отблагодарив бурными аплодисментами и возгласами «Браво». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Премьеру посетили министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, министр информации и общественного развития Аида Балаева, заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК Ермек Аманшаев, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов и другие.

Жемчужина романтических эпосов казахского народа, которая легла в основу сюжета, будто создана для балета с ее контрастами, противопоставлением добра и зла, любви и ненависти, преданности и предательства, которые усилила потрясающая музыка Актоты Раимкуловой.

«В основу спектакля была положена народная история о вдохновляющей силе любви посредством стилизации казахских танцевальных элементов. Мы посчитали, что воплотить этот эпос на сцене нашего театра было бы прекрасным способом внести свой вклад в с охранение и развитие казахского искусства «, - поделился Нурлан Канетов, художественный руководитель театра.

Сочетание лучших традиций классического и современного балета, неповторимых движений казахского народного танца и силовых элементов позволило постановщику Георгию Ковтуну создать интересный и захватывающий хореографический язык с неповторимым национальным колоритом. В спектакле «Козы Корпеш – Баян Сулу» все усилия хореографа направлены на то, чтобы именно танец, мотивированный внутренним побуждением персонажей, будь то гнев, радость, скорбь или надежда выражал содержание балетного произведения. Творческой удачей балетмейстера можно назвать хореографические находки для передачи антагонизма между Козы и Кодaром. Также отлично удалось передать взволнованность чувств, нежность и доверие друг к другу юных влюбленных посредством колоритных танцевальных фрагментов.

История древнего эпоса ожила при помощи живописного декорационного оформления и красочных костюмов, которые создавались в Нур-Султане. Сценография балета принадлежит Андрею Злобину. Оформление сцены масштабными декорациями погрузило зрителей в атмосферу древних казахских сказаний. Художник по костюмам Анна Ипатьева также повлияла на сохранение зрелищной театральности благодаря разнообразию костюмов, поражающих своей красотой. На раскрытие идеи спектакля направлены и световое, и видеооформление под руководством Георгия Ковтуна и видеохудожника Дмитрия Шамова. Все это подчеркнуло не только национальную характерность театральной постановки, но и более выпукло и четко выделило его художественную образность.

Но все же главным здесь остается хореография и артистизм. Большую работу с артистами столичного театра провела ассистент хореографа-постановщика Евгения Костылева. Мастерски очерченный образ красавицы Баян воплотила артистка балета Дарина Карайшева. Во второй день премьеры партию Баян исполнила ведущая солистка театра Айнура Абильгазина. В ее образе воплощены представления казахского народа об идеальной девушке, невесте и жене. Образ Козы с точностью до нюансов удалось передать ведущему солисту Сундету Султанову. Блестящая техника исполнения, дополненная эмоциональной составляющей партии, позволила создать на сцене яркий образ. Артист театра «Астана Балет» Ерканат Ермагабет, который исполнил партию Кодара, проявил бесподобную технику и масштаб артистической личности. Роль старца воплотил талантливый танцовщик Серик Аманжол. Партию волчицы исполнила Риза Канаткызы, во второй премьерный день – Ансаган Кобентай. Также в постановке приняли участие юные ученики Казахской национальной академии хореографии.

Зрители с восторгом отзывались на все сложнейшие поддержки, высокие прыжки и вариации артистов. Спектакль в современном прочтении обрел новые яркие и насыщенные краски и подарил публике невероятные эмоции.

Премьера состоялась при поддержке Министерства культуры и спорта в рамках празднования 30-летия Независимости РК и Дня столицы.