Премьера балета-эпоса «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2-3 июля в театре «Астана Балет» состоится главная премьера сезона - балет «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» (Поэма о любви) в постановке заслуженного деятеля искусств РФ Георгия Ковтуна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Хореографическая интерпретация старинной легенды создана по мотивам одноименной казахской лиро-эпической поэмы о трагической судьбе влюбленных. Авторами либретто выступили Георгий Ковтун и Сакен Ногербек. Гармоничное и изящное сочетание национального танца с классической балетной и современной техникой позволило балетмейстеру создать интересный и захватывающий хореографический язык с неповторимым национальным колоритом.

«Я приверженец классического стиля, но, когда ставлю спектакль, пользуюсь всеми видами хореографического искусства. Это может быть классический танец, народная хореография, акробатика, модерн. Спектакль как мозаика, та краска, которая мне необходима – той я и пользуюсь. К примеру, если это сцена базара, то я использую казахскую народную хореографию, если это что-то сверхъестественное, то я использую гротеск, акробатику. Если это птицы, то что-то романтическое, лёгкое и воздушное», - поделился хореограф-постановщик Георгий Ковтун.

Жемчужина романтических эпосов «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» — это трогательная и захватывающая дух история, ставшая великой легендой, повествует нам о жизненном пути главных героев и перипетиях, встречающихся на их пути. Безусловно, цепляют цельные и искусно очерченные образы, удивительная история от зарождения любви до трагического исхода. Истинная и самоотверженная любовь является движущей силой сюжета и управляет главными героями и их поступками.

Народная история в авторском прочтении оживёт на сцене «Астана Балет»: на протяжении двух актов зритель будет погружен в атмосферу жестокой, но красивой любовной истории на фоне суровых законов феодального прошлого. Центральной сюжетной линией балета выступают взаимоотношения трёх персонажей: Қозы Көрпеш – Баян Сұлу – Қодaр. Именно на этом и строится хореографическая лексика балета. Темы добра и зла, любви и ненависти, преданности и предательства всегда будут волновать и притягивать внимание. Борьба за свободу выбора, за любовь и самостоятельное устройство своей жизни является основополагающей в этой постановке. У каждого героя спектакля свой лейтмотив и пластический язык. Трагическая история Қозы Көрпеш и Баян Сұлу – это и крик о неизбывной боли потерь, и гимн вечной любви.

Интерпретация сказаний, предложенная балетмейстером-постановщиком Георгием Ковтуном, сочетает лучшие традиции классического и современного балета; неповторимые движения казахского народного танца и силовые элементы; новаторскую технику исполнения и сложную сценографию; необыкновенно богатые и яркие костюмы героев и завораживающие декорации; изумительные световые эффекты и запоминающуюся музыку Актоты Раимкуловой.

Начало спектаклей: 2 июля - в 19:30. 3 июля - в 18:00.

Премьера состоится при поддержке Министерства культуры и спорта в рамках празднования 30-летия Независимости РК и Дня столицы.