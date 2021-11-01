Премьера балета «Белоснежка» пройдет в столице

Премьера балета «Белоснежка и семь гномов» состоится 19 и 20 ноября в «Астана Опера» при содействии Министерства культуры и спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Необычная хореография, музыка в стиле американского мюзикла, уникальные декорации, напоминающие знаменитые мультфильмы, а также зрелищные спецэффекты предложит венгерская постановочная команда на суд столичного зрителя. Хореограф-постановщик Дюла Харангозо рассказал об особенностях этого балета.

- Ваш балет «Белоснежка и семь гномов» одинаково полюбился и детям, и взрослым по всему миру. Расскажите, пожалуйста, в чем секрет такой популярности?

- Думаю, это потому, что я пытался сделать не балет, а театральное представление. Вам необязательно быть балетоманом, чтобы получить удовольствие от этого спектакля, и вам может быть 4 года или 90 лет, вы сможете проследить за сюжетной линией и насладиться действием на достаточном для вас уровне. Это не тот спектакль, куда родители сопровождают своих детей ради них самих, а те скучают во время выступления, наоборот, они сами в равной степени наслаждаются представлением.

- Многие говорят, что балет напоминает мультфильм за счет частой смены декораций и ощущения «кадровости», Вы намеренно применили этот прием?

- Да, сделал это специально, создав спектакль на основе мультфильма Уолта Диснея, а не по написанной сказке. Я специально взял композитора и художника-постановщика, которые ранее работали с мюзиклами, потому что, если я хочу охватить более широкий круг аудитории, мне нужно работать более или менее так, как сейчас работают создатели мюзиклов. Этот балет нельзя назвать мюзиклом, потому что в нем никто не поет, но можно назвать его «танцикл».

- Расскажите, как Вы выбираете артистов балета на их партии, на что в первую очередь ориентируетесь?

- На главные роли выбирать легче, потому что все артисты должны иметь хорошую классическую технику. При этом Белоснежка должна быть очень милой, Принц красивым и хорошим партнером, Охотник - хороший характерный артист, партнер, Королева должна быть красивой, иметь очень злой характер, а Простачок, наоборот, отличный характер, который мог бы полюбиться публике. У всех других гномов должен быть свой характер, и я ищу артистов, которые не только подходят внешне, но и могут играть роли персонажей, которых они должны представлять на сцене, с актерской точки зрения.

- Расскажите о музыкальном оформлении спектакля.

- Я написал либретто, музыку мы создавали уже вместе с композитором Тибором Кочаком. Объяснял ему на каждой репетиции, что представляет собой следующая сцена, сколько она длится и что в ней происходит. После этого я начал танцевать в ритме. Он подобрал его и сымпровизировал на него мелодию. Затем Тибор Кочак разработал эту последовательность для следующей репетиции, где мы исправили ее. По этой причине все действия в балете идеально сочетаются с музыкой. У нас получилось много разных типов музыки, потому что для каждого персонажа я предпочел выбрать определенный музыкальный характер, например, для главных ролей классические мелодии, для кордебалета - народная музыка, для маленького помощника королевы - современная. Таким образом, с разной музыкой, мы можем сопереживать каждому персонажу на сцене.

- Есть ли особенности в казахстанской постановке или она будет такой же, как и везде?

- Незначительные изменения могут быть где угодно, но чтобы принять такое решение, я должен поближе узнать артистов и некоторое время поработать с ними.