Премьер: вопросы неосвоения средств будем решать, не доходя до Парламента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев вновь поднял проблему неосвоения средств акиматами и министерствами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы уточняем республиканский бюджет, завтра его будут рассматривать в Парламенте. Вам всем сделано замечание по неосвоенным средствам - они будут изыматься. Эти предложения будут рассмотрены в изменениях и уточнениях бюджета. То есть по итогам девяти месяцев средства будут изыматься у акиматов, которые не освоили их. Эти изъятые средства будут отданы на другие инициативы, тем, кто активно осваивает», - сказал глава Правительства на заседании Кабинета министров.

Бакытжан Сагинтаев сообщил, что «по итогам каждого месяца (2018 года) неосвоенные средства будут изыматься». «Министру финансов обратить внимание - у кого будет неосвоение, мы будем решать это, не доходя до Парламента, и будем отдавать туда, где просят и смогут освоить», - еще раз подчеркнул он.

В целом, Бакытжан Сагинтаев выразил удовлетворение работой своих коллег. «По итогам девяти месяцев ВВП вырос на 4,1%, есть большие изменения. Это говорит о нашей большой слаженной работе. Тем не менее у нас еще есть резервы. (...) И мы должны в полной мере исполнить поручение, данное Главой государства. Для этого нужно мобилизовать все наши силы и оставшиеся два месяца мы должны работать в рамках этой цели», - заключил он.

Ранее министр финансов РК Алихан Смаилов сообщил, что цифры по освоению бюджета улучшились. «Ваши замечания, Бахытжан Абдирович, данные на заседании по итогам восьми месяцев, дали свои результаты. По сравнению с 1 сентябрем освоение улучшилось. Неисполнено - 53,6 млрд тенге. За вычетом экономии в 6,5 млрд тенге неосвоено - 47,1 млрд тенге. Это на 33 млрд тенге меньше, чем показатель за 8 месяцев 2018 года (80,1 млрд тенге)», - рассказал министр.

По его словам, в проекте уточненного республиканского бюджета часть расходов бюджетных программ, реализуемых с отставанием были оптимизированы.

Между тем, в отчетном периоде регионам перечислены целевые трансферты на сумму 523 млрд тенге. «На местном уровне освоено 506 млрд тенге, или 96,6%. Не исполнено 16,3 млрд тенге, из них 1,5 млрд тенге - экономия бюджетных средств. Не освоено 14,8 млрд тенге. Это в 2,7 раза меньше чем сумма неосвоения за аналогичный период прошлого года (в 2017 году - 39,3 млрд тенге)», - рассказал Алихан Смаилов.

Наибольшее неосвоение сложилось по городу Астане - 4,9 млрд тенге, Туркестанской области - 4,9 млрд тенге, Кызылординской области - 1,9 млрд тенге, Алматы - 1,4 млрд тенге, Мангистауской области - 1,1 млрд тенге.