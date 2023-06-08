Премьер Узбекистана предложил инвесторам обратить внимание на проблемы Арала

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов призвал иностранных инвесторов обратить внимание на экологические проблемы Аральского моря в Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пользуясь этой площадкой, хочу обратить внимание международных партнеров и инвесторов на экологические проблемы в Центральной Азии. В этом контексте важно обратить внимание на последствия катастрофы Арала. Также на повестке дня меры поддержки стран Центральной Азии, направленные на расширение объемов торговли с другими государствами мира. Кроме того, совместно с инвесторами мы заинтересованы в развитии сельскохозяйственной и транспортно-логистической отраслей», - сказал Абдулла Арипов, выступая на Международном форуме Астана.

Он отметил, что до 2030 года Узбекистан стремился войти в категорию стран с объемом валового внутреннего продукта на душу населения выше среднего. Для этого совместно со странами Центральной Азии будут проработаны механизмы увеличения товарооборота, эффективного использования имеющихся в регионе запасов полезных ископаемых.

Ранее Абдулла Арипов заявил, что за последние годы в Центральной Азии сложилось совершенно другое и новое сотрудничество.