Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Премьер Узбекистана предложил инвесторам обратить внимание на проблемы Арала

Автор:  
Серик Сабеков
8 Июня 2023, 14:53
Премьер Узбекистана предложил инвесторам обратить внимание на проблемы Арала

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов призвал иностранных инвесторов обратить внимание на экологические проблемы Аральского моря в Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пользуясь этой площадкой, хочу обратить внимание международных партнеров и инвесторов на экологические проблемы в Центральной Азии. В этом контексте важно обратить внимание на последствия катастрофы Арала. Также на повестке дня меры поддержки стран Центральной Азии, направленные на расширение объемов торговли с другими государствами мира. Кроме того, совместно с инвесторами мы заинтересованы в развитии сельскохозяйственной и транспортно-логистической отраслей», - сказал Абдулла Арипов, выступая на Международном форуме Астана.

Он отметил, что до 2030 года Узбекистан стремился войти в категорию стран с объемом валового внутреннего продукта на душу населения выше среднего. Для этого совместно со странами Центральной Азии будут проработаны механизмы увеличения товарооборота, эффективного использования имеющихся в регионе запасов полезных ископаемых.

Ранее Абдулла Арипов заявил, что за последние годы в Центральной Азии сложилось совершенно другое и новое сотрудничество.


Экология   Узбекистан   Аральское море   Международный форум Астана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
Пожар в области Абай: включат ли Сергея Архипова в список погибших при исполнении
Пожар в области Абай: включат ли Сергея Архипова в список погибших при исполнении
Секс-притон в арендованной квартире организовала астанчанка
Секс-притон в арендованной квартире организовала астанчанка
Какие имена самые популярные в Казахстане
Какие имена самые популярные в Казахстане
Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса
Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса
На Экибастузской ТЭЦ железобетонная плита упала на котел
На Экибастузской ТЭЦ железобетонная плита упала на котел
Лесные пожары: о технической оснащенности пожарных служб высказались в МЧС
Лесные пожары: о технической оснащенности пожарных служб высказались в МЧС
Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену
КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену