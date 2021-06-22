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Премьер РК призвал пересмотреть нормы регулирования государственных и частных операторов

Автор:  
Серик Сабеков
22 Июня 2021, 11:02
Премьер РК призвал пересмотреть нормы регулирования государственных и частных операторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Развитие конкуренции должно осуществляться путем расширения условий доступа к ключевым инфраструктурным мощностям. Об этом заявил Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие конкуренции должно осуществляться путем распространения инструментов биржевой торговли и расширения условий доступа к ключевым инфраструктурным мощностям. Чем проще и дешевле доступ субъектов рынка к данным мощностям, тем ниже цены для конечных потребителей», - сказал Аскар Мамин.

В этой связи Премьер-министр РК поручил Агентству по защите и развитию конкуренции разработать условия доступа к ограниченным ресурсам субъектов, не применяющих принципы сбыта через биржевые торги.

«На сегодня сложилась практика закрепления исключительных прав за субъектами рынка путем создания единых операторов. Это ограничивает конкуренцию. В рамках исполнения поручений Главы государства по введению моратория на создание субъектов предпринимательства с какими-либо исключительными функциями Агентству необходимо пересмотреть нормы регулирования деятельности государственных и частных операторов в различных сферах», - добавил Аскар Мамин.


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