1 Июня 2022 12:40

Премьер РК поручил приступить к развитию Имантау-Шалкарской курортной зоны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил утвердить план развития Имантау-Шалкарской курортной зоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству культуры совместно с Министерством экологии и акиматом Северо-Казахстанской области утвердить план развития Имантау-Шалкарской курортной зоны и приступить к практической реализации предусмотренных мероприятий», - сказал Алихан Смаилов на заседани Правительства.

Глава Кабмина подчеркнул, что поручения Президента должны быть исполнены в срок.

«Как вы знаете, есть соответствующее поручение Главы государства, которое должно быть четко исполнено. Ералы Лукпанович, общий контроль за вами», - добавил Алихан Смаилов.

Ранее он заявил, что туризм является очень перспективной отраслью экономики. До пандемии на сферу туризма приходилось около 10% мирового совокупного продукта, 30% мирового экспорта услуг, 7% мировых инвестиций, 10% рабочих мест и 5% всех налоговых поступлений. По оценкам экспертов, восстановление международного туризма может занять от 2 до 4 лет.