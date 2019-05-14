Премьер РК озвучил прогноз к 2025 году по электронной торговле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал прогноз по развитию электронной торговли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Электронную торговлю следует рассматривать как один из драйверов роста экономики, которая направлена на возможность максимально задействовать нашу инфраструктуру и создание новых рабочих мест с 33 тысяч в 2018 году до 314 тысяч человек с учетом смежных отраслей в 2025 году. Мультипликативное влияние электронной торговли на экономику позволит прогнозировать ежегодный дополнительный вклад в ВВП на уровне 1,1%», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, последовательное развитие электронной торговли позволит также нарастить объем дохода от перевозок в 4 раза.

«Увеличить количество рейсов отечественных автопарка, перевозящих товары с Китая в Европу с 2 тысяч до 21 тысяч к 2025 году. Также учитывая имеющийся готовую инфраструктуру коридора Западный Китай - Западная Европа, наряду с ростом контейнерных перевозок, логистика открывается большое направление - автоперевозки», - отметил Премьер.

Он подчеркнул, что электронная торговля является мировым трендом.

«Одно из самых динамично развивающихся направлений сервисной экономики. По оценкам экспертов, к 2025 году прогнозируется рост рынка электронной коммерции в 1,5 раза до 2,8 трлн долларов. Доля электронной коммерции в Китае составляет порядка 21%, в ЕС - 15%, в США - свыше 10%. По прогнозам, к 2025 году объем покупок на казахстанских интернет-площадках увеличится от 153 млрд тенге до 2-3 трлн тенге и составит 25% от общей розничной торговли», - сообщил он.

А. Мамин, отметив потенциал электронной торговли, дал ряд поручений.

«Огромный потенциал через э торговлю имеет реализация продукции отечественных сельхозпроизводства и других отраслей обрабатывающей промышленности. В том числе на рынок Китая. Реализация сельхозпродукции с помощью е-торгов увеличится ежегодно на 20%. По линии АО «Казпочта» необходимо продолжить работу по запуску до 2025 года транспортно-логистических центров во всех крупных городах страны, к этой работе нужно привлечь отечественных и иностранных инвесторов, в том числе с применением механизма ГЧП. А также рассмотреть возможность использования уже имеющихся инфраструктуры на Хоргосе», - добавил Премьер.

По его словам, сейчас в мире закрываются крупные торговые точки, они используются в качестве складов в электронной коммерции, что в будущем может стать ключевым направлением рынка.

«Электронная торговля даст импульс дальнейшему росту экономики, и мы должны приложить все силы доля ее развития, как целостной экосистемы. Эффективно использовать транзитные возможности, наращивая потенциал отечественного рынка. В этой связи поручаю Министерству национальной экономики разработать в месячный срок совместно с заинтересованными госорганами и организациями Дорожную карту развития электронной коммерции до 2025 года, который утвердим на уровне Правительства», - заключил Премьер.