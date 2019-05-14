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Премьер РК озвучил прогноз к 2025 году по электронной торговле

14 Мая 2019 11:33 180
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Премьер РК озвучил прогноз к 2025 году по электронной торговле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал прогноз по развитию электронной торговли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Электронную торговлю следует рассматривать как один из драйверов роста экономики, которая направлена на возможность максимально задействовать нашу инфраструктуру и создание новых рабочих мест с 33 тысяч в 2018 году до 314 тысяч человек с учетом смежных отраслей в 2025 году. Мультипликативное влияние электронной торговли на экономику позволит прогнозировать ежегодный дополнительный вклад в ВВП на уровне 1,1%», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, последовательное развитие электронной торговли позволит также нарастить объем дохода от перевозок в 4 раза.

«Увеличить количество рейсов отечественных автопарка, перевозящих товары с Китая в Европу с 2 тысяч до 21 тысяч к 2025 году. Также учитывая имеющийся готовую инфраструктуру коридора Западный Китай - Западная Европа, наряду с ростом контейнерных перевозок, логистика открывается большое направление - автоперевозки», - отметил Премьер.

Он подчеркнул, что электронная торговля является мировым трендом.

«Одно из самых динамично развивающихся направлений сервисной экономики. По оценкам экспертов, к 2025 году прогнозируется рост рынка электронной коммерции в 1,5 раза до 2,8 трлн долларов. Доля электронной коммерции в Китае составляет порядка 21%, в ЕС - 15%, в США - свыше 10%. По прогнозам, к 2025 году объем покупок на казахстанских интернет-площадках увеличится от 153 млрд тенге до 2-3 трлн тенге и составит 25% от общей розничной торговли», - сообщил он.

А. Мамин, отметив потенциал электронной торговли, дал ряд поручений.

«Огромный потенциал через э торговлю имеет реализация продукции отечественных сельхозпроизводства и других отраслей обрабатывающей промышленности. В том числе на рынок Китая. Реализация сельхозпродукции с помощью е-торгов увеличится ежегодно на 20%. По линии АО «Казпочта» необходимо продолжить работу по запуску до 2025 года транспортно-логистических центров во всех крупных городах страны, к этой работе нужно привлечь отечественных и иностранных инвесторов, в том числе с применением механизма ГЧП. А также рассмотреть возможность использования уже имеющихся инфраструктуры на Хоргосе», - добавил Премьер.

По его словам, сейчас в мире закрываются крупные торговые точки, они используются в качестве складов в электронной коммерции, что в будущем может стать ключевым направлением рынка.

«Электронная торговля даст импульс дальнейшему росту экономики, и мы должны приложить все силы доля ее развития, как целостной экосистемы. Эффективно использовать транзитные возможности, наращивая потенциал отечественного рынка. В этой связи поручаю Министерству национальной экономики разработать в месячный срок совместно с заинтересованными госорганами и организациями Дорожную карту развития электронной коммерции до 2025 года, который утвердим на уровне Правительства», - заключил Премьер.

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Ключевые слова: Экономика, Правительство РК, Премьер-министр РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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