16 Июня 2022 14:07

Премьер РК обсудил сотрудничество с главами правительств стран Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На полях Второго регионального саммита по Целям устойчивого развития «За пределами COVID – на пути к справедливому восстановлению в Центральной Азии» Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел двусторонние встречи с главами правительств Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Так, на встрече с Премьер-Министром Узбекистана Абдуллой Ариповым обсуждены вопросы промышленной кооперации, сотрудничество в сельском хозяйстве и транзитно-транспортном секторе, а также взаимодействие в сфере водных ресурсов.

Было отмечено, что по итогам 2021 года объем взаимной торговли между странами увеличился на 33% до $4,3 млн, а за 4 месяца текущего года – уже на 24,5% до $1,4 млрд.

«Реализация обозначенной Президентами двух стран задачи по увеличению объема взаимной торговли до $10 млрд требует комплексного подхода. Казахстан и Узбекистан обладают достаточным экономическим потенциалом для этого. Считаю, что наши регулярные встречи будут способствовать поднятию казахстанско-узбекских отношений на новый уровень» , — сказал Алихан Смаилов.

В рамках встречи с председателем Кабинета министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая торговлю и инвестиции, взаимодействие в аграрном секторе и водно-энергетической сфере.

«Кыргызстан для нас является одним из основных политических и экономических партнеров в регионе. Сегодня отношения между нашими странами успешно развиваются по всем направлениям» , — подчеркнул Алихан Смаилов.

В ходе переговоров была также отмечена необходимость нарастить усилия для достижения намеченных целей во взаимной торговле – сохранения положительной динамики и увеличения товарооборота.

На встрече с Премьер-Министром Таджикистана Кохиром Расулзодой обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, создания совместных предприятий в АПК, а также взаимодействие в промышленности и водной сфере.

Алихан Смаилов отметил, что Казахстан придает особое внимание дальнейшему всестороннему наращиванию сотрудничества с Таджикистаном.

«Правительствами наших стран успешно выполняются поставленные задачи. Благодаря совместным мерам в 2021 году объем товарооборота между нашими странами вырос в 1,5 раза и достиг $1,1 млрд. Теперь перед нами стоит цель довести этот показатель до $2 млрд. Убежден, что все необходимые ресурсы для этого у нас имеются» , — подчеркнул Премьер-Министр РК.

Как сообщалось ранее, сегодня в Алматы начал работу второй региональной Саммит по Целям в области устойчивого развития «За пределами COVID – на пути к справедливому восстановлению в Центральной Азии». Саммит организован Правительством РК в партнерстве с Программой развития ООН в Казахстане при финансовой поддержке Европейского Союза и Азиатского Банка развития.