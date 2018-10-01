Премьер РК: Надо разобраться в прозрачности тарифообразования

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев после выступлений руководителей ряда промышленных предприятий на встрече с активом Восточного Казахстана, которые обещали поднять зарплаты своим сотрудникам в поддержку Послания «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», напомнил о серых зарплатах и налогах. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сегодня увидели здесь, что средняя зарплата на востоке страны достаточно высокая, но на каждом предприятии есть люди, которые получают минимальную зарплату. Вот сегодня Аблай Мырзахметов говорил о теневой экономике. Все мы понимаем, что многие наши компании выдают деньги «в конвертах», а ведь из этих денег налоги не платятся. Будьте добры, поднимайте зарплаты, платите налоги и спокойно работайте. В этом плане работа будет проведена», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

«Президент нашей страны в своем Послании перечислил задачи перед нами и нам остается их только выполнить. Мы обсудили все главные вопросы с акимом Даниалом Ахметовым по реализации долгосрочных, среднесрочных и оперативных задач. Оперативные задачи не требуют никаких законодательных инициатив, не надо ждать, их надо выполнять. Это вопросы ЖКХ, цифровизация системы КСК и т.д.», - отметил Премьер, назвав этот сектор экономики сферой «быстрых побед», где люди быстро почувствуют изменения в лучшую сторону.

«Один дом - один КСК. Люди должны видеть, кто сколько платит и платит ли, куда идут деньги, поступившие от жильцов. Надо разобраться в прозрачности тарифообразования, ситуации с углем. Все эти и другие оперативные вопросы мы решим, чтобы люди реально почувствовали улучшение качества жизни и доложим Президенту. Также и по всем остальным вопросам. Необходимые средства для реализации задач по Посланию мы заложили в бюджет (триллион 750 млн тенге), необходимые законодательные изменения будут приняты до конца года и с 1 января 2019 начнут действовать. Во вторник, 9 октября, Правительство приняло Общенациональный план по реализации Послания «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» и ожидаем, что до конца недели он будет подписан Главой государства, - сообщил Б. Сагинтаев.





Фото: primeminister.kz