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Премьер РК и глава Skoda Transportation обсудили перспективы создания производства в Казахстане

16 Ноября 2022, 08:37
Премьер РК и глава Skoda Transportation обсудили перспективы создания производства в Казахстане
16 Ноября 2022, 08:37

Премьер РК и глава Skoda Transportation обсудили перспективы создания производства в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел переговоры с председателем совета директоров компании Skoda Transportation Дидье Пфлегером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Стороны обсудили перспективы запуска в республике проектов по производству, техническому обслуживанию и модернизации железнодорожного и городского общественного транспорта.

Премьер-Министр выразил уверенность, что компания сможет реализовать перспективные проекты в нашей стране, учитывая, что для инвесторов предусмотрены различные налоговые и таможенные льготы. В этой связи он предложил рассмотреть вопрос создания производства с высокой локализацией и полным циклом.

«Правительство Казахстана уделяет отрасли машиностроения особое внимание, поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с иностранными партнерами. Также считаем возможным привлечение казахстанских машиностроительных предприятий для реализации совместных проектов», — сказал Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что для проработки взаимовыгодного сотрудничества со Skoda Transportation действует специальная рабочая группа с участием всех заинтересованных госорганов и организаций.

В свою очередь Дидье Пфлегер отметил, что компания готова выходить на новые рынки, поэтому рассматривает Казахстан в качестве перспективного партнера для локализации и развития своих производств.

По итогам встречи стороны договорились продолжить активную работу по разработке взаимовыгодных проектов.

Чешская машиностроительная компания Skoda Transportation является одним из ведущих европейских производителей различных видов транспорта, среди которых метро, трамваи, троллейбусы, железнодорожные вагоны, электрички и электробусы. Предприятие входит в состав Skoda Holding.


Фото: primeminister.kz

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