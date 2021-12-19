Премьер рассказал о промышленной безопасности на казахстанских предприятиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно мероприятий по обеспечению промышленной безопасности предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях снижения уровня производственного травматизма и улучшения условий труда на рабочих местах постановлением Правительства в 2021 году утвержден план действий по обеспечению безопасного труда в Республике Казахстан до 2025 года. В реализацию плана государственными органами, работодателями и социальными партнерами введены стандарты безопасности и охраны труда (OHSAS 18001, МОТ-СУОТ), проводится вертикальный контроль в рамках договорных отношений от заказчика до подрядчика (вертикальная модель контроля внедрена на 53 предприятиях республики), а также привлечены лица с ограниченными возможностями в качестве «народных наблюдателей», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе.

Кроме того, 17 июня 2019 года в Женеве уполномоченным органом в социально-трудовой сфере заключен меморандум с Международной ассоциацией социального обеспечения о продвижении концепции «нулевой травматизм – Vision Zero».

«На сегодняшний день к концепции подключено 292 организации республики, в том числе АО «Арселор Миттал Темиртау». Также 4 мая 2020 года принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда», в рамках которого внедрена система управления охраной труда, основанная на оценке и управлении профессиональными рисками, внедрение которой является обязанностью работодателя», - заключил Премьер.