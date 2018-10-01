Премьер призвал сербский бизнес строить предприятия в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер Министр РК Бакытжан Сагинтаев призвал сербских бизнесменов принять участие в строительстве предприятий обрабатывающей промышленности в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мне была предоставлена большая честь вместе с господином Президентом Сербии заложить камень первого крупного (совместного) бизнес-проекта в Астане, в микрорайоне, будущем жилом комплексе. В рамках данного проекта необходимо будет построить социальную инфраструктуру. Это больницы, поликлиники, школы, детские сады. Ваши бизнесмены могут сейчас уже отрабатывать вопросы и в рамках ГЧП взять на себя те или иные социальные проекты, чтобы вместе со строительством жилых корпусов уже начать возведение социальных объектов. Тем более мы запустили программу подушевого финансирования», - сказал Бакытжан Сагинтаев в ходе казахстанско-сербского бизнес-форума в Астане.

Глава Кабмина отметил, что для удобства инвесторов в РК созданы 11 специальных экономических зон и 24 индустриальные зоны с разной отраслевой направленностью и различными преференциями.

«Как вы знаете,Президентом нашей страны Нурсултаном Назарбаевым проводится курс третьей модернизации Казахстана, нацеленной на обеспечение устойчивого экономического роста. Мы приветствуем инвестиции в развитие обрабатывающей промышленности и несырьевого сектора. Здесь хочу сказать, что буквально в пятницу Президент обратился к народу Казахстана с Посланием, в рамках которого были озвучены некоторые новые инициативы, в том числе Национальному банку было дано поручение выделить 600 млрд тенге, (2 млрд долларов) для финансирования различных отраслях экономики страны - АПК, пищевая отрасль, МСБ» , - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.





Глава Правительства призвал сербский бизнес принять участие в этом.

«В рамках этой программы, вы, уважаемые бизнесмены, можете поработать со своими коллегами из Казахстана и создать совместные предприятия для того, чтобы построить крупные объекты переработки, обрабатывающей промышленности в нашей стране. Мы ожидаем от вас и ваших инициатив, если есть желание поработать в Казахстане, мы с удовольствием будем работать. Со своей стороны заверяю вас, что мы готовы создать максимально благоприятные условия для работы наших сербских друзей», - резюмировал Бакытжан Сагинтаев.