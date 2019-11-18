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Премьер поручил наказать ряд чиновников за необоснованный рост цен на продукты

18 Ноября 2019 11:11
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Премьер поручил наказать ряд чиновников за необоснованный рост цен на продукты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Аскар Мамин поручил привлечь к ответственности нескольких заместителей министров и акимов за необоснованный рост цен на социально-значимые продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Необходимо создать рабочую группу из числа заинтересованных госорганов. В течение недели выработать пакет краткосрочных и среднесрочных мер. Канцелярии Премьер-Министра в течение трех дней внести на мое имя представление о привлечении к дисциплинарной ответственности вице-министра сельского хозяйства, нацэкономики, торговли и интеграции, отвечающих за вопросы предупреждения роста цен на продовольственные товары. Также в Актобе, Петропавловске, Кокшетау, Таразе и Жамбылской области необходимо привлечь в установленном порядке к ответственности заместителей акимов», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Было отмечено, что подорожание отмечается во всех регионах - особенно на овощи, мясо и хлеб. Максимальный же рост цен на социально значимые товары зафиксирован в Атырауской, Павлодарской, Жамбылской областях и в столице.

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Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК, Экономика,
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Автор:

Серик Сабеков

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