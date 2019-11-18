Премьер поручил наказать ряд чиновников за необоснованный рост цен на продукты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Аскар Мамин поручил привлечь к ответственности нескольких заместителей министров и акимов за необоснованный рост цен на социально-значимые продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо создать рабочую группу из числа заинтересованных госорганов. В течение недели выработать пакет краткосрочных и среднесрочных мер. Канцелярии Премьер-Министра в течение трех дней внести на мое имя представление о привлечении к дисциплинарной ответственности вице-министра сельского хозяйства, нацэкономики, торговли и интеграции, отвечающих за вопросы предупреждения роста цен на продовольственные товары. Также в Актобе, Петропавловске, Кокшетау, Таразе и Жамбылской области необходимо привлечь в установленном порядке к ответственности заместителей акимов», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Было отмечено, что подорожание отмечается во всех регионах - особенно на овощи, мясо и хлеб. Максимальный же рост цен на социально значимые товары зафиксирован в Атырауской, Павлодарской, Жамбылской областях и в столице.