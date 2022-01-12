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Премьер поручил Кабмину озвучить конкретные механизмы по утильсбору

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Января 2022, 11:16
Премьер поручил Кабмину озвучить конкретные механизмы по утильсбору

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил ряд поручений в сфере реального сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое. По вопросу утилизационного сбора поручаю Министерству экологии совместно с Минфином, Министерством нацэкономики и другими заинтересованными госорганами внести соответствующие предложения с конкретными механизмами реализации. Второе. Поручаю Министерству энергетики совместно с Агентством по защите конкуренции, Генеральной прокуратурой и другими госорганами разработать комплекс мер по вопросам регулирования рынка нефтепродуктов», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

В третьих, по его словам, одним из дополнительных источников дохода бюджета должны стать акцизы для производителей бензина и посредников.

Министерству энергетики совместно с Министерствами финансов, нацэкономики поручено в недельный срок провести соответствующие расчеты и внести согласованные предложения.

«Четвертое. Министерству индустрии совместно с Министерством нацэкономики, отраслевыми Министерствами в месячный срок подготовить пул проектов в конкурентоспособных секторах с учетом анализа отрасли обрабатывающей промышленности. Пятое. Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами, Агентством по стратегическому планированию, Фондом «Самрук-Казына» и НПП «Атамекен» провести анализ эффективности деятельности группы компаний Фонда с выработкой конкретных предложений по его реформированию», - поручил Премьер.

«Шестое. Для качественного и своевременного проведения весенне-полевых работ поручаю Министерству сельского хозяйства принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению и своевременному субсидированию производителей сельхозпродукции. Седьмое. Поручаю Министерствам экономики и иностранных дел разработать новую Концепцию инвестиционной политики», - заключил Глава кабмина.


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