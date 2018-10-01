Премьер ознакомился с развитием обрабатывающей промышленности в Семее

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев посетил промышленные объекты Семея, где ознакомился с развитием отечественного машиностроения, передает primeminister.kz.

В рамках ознакомления с индустриальным развитием региона, в частности отрасли машиностроения, Премьер-Министр посетил ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» и ТОО «СемАЗ». Бакытжан Сагинтаев осмотрел работу автосборочного завода, ознакомился с технологическим процессом и производимой линейкой запчастей и аккумуляторов, качеством сборки автотранспорта на разных этапах готовности.

В структуре валового регионального продукта ВКО доля промышленности составляет 31,8%. Объем промышленного производства за 2017 г. составил 1581,5 млрд тенге. В 2017 году в обрабатывающей промышленности увеличилось производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов на 88,1%, фармацевтических препаратов в 3,7 раза, химической продукции на 16,2%, электрического оборудования на 74,8%, прочих готовых изделий на 22,3%. За январь-август 2018 г. объем производства промышленной продукции составил 1187,8 млрд тенге. Индекс физического объема - 108,7%.



Предприятие специализируется на выпуске городских и пригородных пассажирских автобусов Daewoo. Вместе с тем, в текущем году «Daewoo Bus Kazakhstan» освоен выпуск автомобилей «Газель NEXT» c цельнометаллическим кузовом для междугородних перевозок пассажиров.

«За 2017 год выпущено 136 автобусов на 3 млрд тенге. За январь-август т. г. произведено промышленной продукции на 2,3 млрд тенге: выпущено 82 автобуса Daewoo, что выше уровня прошлого года на 7,9%», - сообщил генеральный директор ТОО «СемАЗ» и ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» А. Дускужанов.

В целом предприятие ориентировано на производство и экспорт конкурентоспособных товаров. На сегодняшний день продукция пользуется спросом на внутреннем рынке и в странах Таможенного союза и СНГ. Учитывая, что мощность завода составляет выпуск 1200 автобусов в год, ведется работа по выходу на новые рынки сбыта.





Как доложил А. Дускужанов, компания специализируется на выпуске тракторов «Беларус» и грузовых автомобилей. За 8 месяцев произведено продукции на 4,2 млрд тенге. Выпущено 170 тракторов «Беларус», 186 грузовых автомобилей, в том числе 74 грузовых автомобиля SHACMAN, 30 грузовых автомобилей Foton и 82 грузовых автомобиля «Урал». Кроме того, на предприятии планируется расширить линейку выпускаемой продукции, в т. ч. посредством освоения новой модели грузовых автомобилей с грузоподъемностью 40 тонн и запуска сборочной линии «Газель Бизнес», «Газель NEXT».





