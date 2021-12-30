Премьер-Министры Казахстана и Узбекистана обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с Премьер-Министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента РУ Шавката Мирзиеёва в Казахстан и переговоров с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым (6 декабря т.г.), а также 19-го заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству (26 ноября т.г.).

Были обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной, водно-энергетической сферах, промышленной кооперации, цифровизации, здравоохранении, образовании, туризме и других отраслях.

С докладами по каждому направлению сотрудничества выступили руководители профильных министерств и ведомств двух стран.

На Казахстан и Узбекистан приходится около 70% всей региональной торговли в Центральной Азии.

Объем двусторонней торговли за 10 месяцев 2021 г. составил $3,26 млрд, что на 29,8% выше показателя аналогичного периода 2020 года. Этот показатель также на 10,6% выше по сравнению с 10 месяцами 2019 года.

Объем экспорта из РК в РУ, по сравнению с 10 мес. 2020 года, увеличился на 31,6% и составил $2,37 млрд. По сравнению с 10 мес. 2019 года, показатель увеличился на 34,3%.

Основными драйверами роста экспорта стали продукция сельского хозяйства и АПК (+17%), нефтеперерабатывающего сектора (в 2,2 раза), металлургии (+99,3%), автомобилестроения (+28,3%).

Поставлена задача довести объем взаимной торговли до $5 млрд в краткосрочный период и до $10 млрд в среднесрочной перспективе. Проводится работа по реализации проекта создания Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» на границе двух стран.

Премьер-Министр РК отметил высокую динамику казахстанско-узбекского сотрудничества в промышленной кооперации, водно-энергетической, сельскохозяйственной и других отраслях.

Высокий уровень взаимодействия Казахстана с Узбекистаном достигнут в транзитно-транспортной сфере – проводится работа по реализации крупных совместных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры – высокоскоростной пассажирской магистрали «Туркестан – Шымкент – Ташкент» и железнодорожной линии «Дарбаза – Мактарал – Джизак», модернизации автомобильных пунктов пропуска. Сформирована благоприятная тарифная политика для провоза грузов. За 11 месяцев т.г. объем железнодорожных перевозок между РК и РУ составил 22,7 млн тонн.

Развивается сотрудничество двух стран в области защиты окружающей среды, водного и лесного хозяйства. Совместными усилиями в вегетационный период обеспечен дополнительный сброс воды из Токтогульского и Кайракумского водохранилищ, что обеспечило потребности сельхозтоваропроизводителей РК и РУ. Реализуются совместные проекты по решению острых экологических проблем Аральского моря, поддержке социально-экономического развития всего Приаралья.

«По итогам года мы достигли значимых результатов и важных договоренностей. Благодаря политической воле глав наших государств стратегическое партнерство между Казахстаном и Узбекистаном демонстрирует высокую динамику развития», — сказал А. Мамин.