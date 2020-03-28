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Премьер-Министры Казахстана и Узбекистана дали старт совместному производству новых моделей автомобилей в Костанае

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Марта 2020, 13:00
Премьер-Министры Казахстана и Узбекистана дали старт совместному производству новых моделей автомобилей в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки вг.Костанай принял участие в церемонии открытия совместной казахстанско-узбекистанской автосборочной линии новых моделей марки «Chevrolet» на Костанайском автомобильном заводе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В рамках телемоста Премьер-Министры РК и РУ А.Мамин и А.Арипов дали официальный старт совместному проекту ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors». На новой производственной линии до конца т.г. будет создано более 1 тысячи высокопроизводительных рабочих мест, что имеет особое значение в контексте возрастающих перетоков рабочей силы между секторами услуг и производства. Завод работает в три смены с полной загрузкой.

«Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиеев заложили основу для вывода двусторонних отношений на новый уровень стратегического сотрудничества. Президент Казахстана

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание укреплению и развитию взаимовыгодного партнерства с Узбекистаном», - сказал А.Мамин.

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Премьер-Министр РК отметил растущую актуальность интеграции производственных процессов Казахстана и Узбекистана с целью снижения импортозависимости от товаров и услуг из третьих стран.

На новой производственной линии будут собирать несколько моделей автомобиля марки «Chevrolet» – Damas, Labo, Tahoe, Traverse, Trailblazer, Malibu, Spark и др. Доступная конечная стоимость автобуса «Chevrolet Damas» и грузовой машины

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«Chevrolet Labo» составит порядка 3 млн. тг, что повышает их привлекательность для малого и среднего бизнеса в торговой, логистической, сельскохозяйственной и других сферах.

Автомобилестроение является одной из динамично развивающихся отраслей экономики РК. В текущем году общий объем продукции автопрома планируется довести до 100 тыс. автомобилей в год, средний уровень локализации отрасли – до 50%, а по коммерческой технике и автобусам – до 60-65%.

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