+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 19 °С
USD 405.46 EUR 452.62
RUB 5.58 CNY 58.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Премьер-министры Казахстана и Кыргызстана провели телефонный разговор

15 Марта 2020 12:44
Поделиться:
Премьер-министры Казахстана и Кыргызстана провели телефонный разговор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина с Главой правительства Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республиике.

Новости по теме
Узбекистан закрывает границу из-за коронавируса
Работу МЦПС «Хоргос» приостановили до особого распоряжения Микроавтобус с иностранцами опрокинулся на трассе в Актюбинской области, один человек погиб Казахстан временно ограничил пересечение границы с РФ и Кыргызстаном по внутренним документам

В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-кыргызского сотрудничества.

Особое внимание главы правительств уделили вопросу обеспечения дальнейшей слаженной и согласованной работы контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-казахстанском участке государственной границы для беспрепятственного прохождения граждан и товаров в обе стороны. Было подчеркнуто, что на сегодняшний день никаких препятствий для перемещения грузов через казахстанско-кыргызскую границу нет.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Премьер-министр РК, Кыргызстан,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив