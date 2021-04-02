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Премьер-Министры Казахстана и Кыргызстана открыли пункт пропуска «Кордай - Ак Жол»

Редактор:  
Ринат Дусумов
2 Апреля 2021, 15:20
Премьер-Министры Казахстана и Кыргызстана открыли пункт пропуска «Кордай - Ак Жол»

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин и Премьер-Министр Кыргызстана Улукбек Марипов провели IX заседание Межправительственного совета и приняли участие в церемонии открытия модернизированного пункта пропуска «Кордай – Ак Жол» на государственной границе двух стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

На заседании Межправсовета рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, водно-энергетической, транзитно-транспортной, туристической, космической и IT сферах, промышленной кооперации, а также в области образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения и трудовой миграции, охраны окружающей среды, межрегионального и приграничного сотрудничества, взаимодействия в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений.

Стороны обсудили перспективы создания совместного Центра трансграничной торговли (ЦТТ) «Алатау» в пункте пропуска «Карасу – Ак Тилек». На базе Центра предполагается размещение современных складов плодоовощной продукции, а также органов сертификации, санитарного и фитосанитарного контроля, что будет способствовать развитию сотрудничества в переработке продукции АПК. На площадке ЦТТ планируется создание индустриальной зоны для развития промышленной кооперации РК и КР.

Рассмотрен вопрос строительства оптово-распределительных центров в Чуйской и Иссык-Кульской областях Кыргызстана с общим объемом инвестиций $25 млн и мощностью перевалки 26 тыс. тонн в год.

Обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства, модернизации пункта пропуска «Бесагаш – Кичи Капка» и других переходов на казахстанско-кыргызской границе, проведения Форума межрегионального сотрудничества двух стран, заключения межправительственного соглашения о порядке пересечения госграницы организованными туристическими группами по горным маршрутам и др.

Глава Правительства Казахстана подчеркнул важность наращивания инвестиционного сотрудничества двух стран в рамках ЕАЭС путем реализации масштабных сквозных интеграционных проектов, направленных на усиление трансграничных связей в инфраструктуре, транспорте, промышленной кооперации, а также укрепление продовольственной безопасности.

А. Мамин также акцентировал внимание на необходимости создания «зеленого коридора» для прохождения товаров между двумя странами путем расширения практики использования навигационных пломб и онлайн обмена сведениями фискальных органов.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, Казахстан в ближайшее время окажет гуманитарную помощь Кыргызстану в виде 10 тыс. тонн пшеничной муки и 1 тыс. тонн высокорепродуктивных семян озимой пшеницы.

По итогам переговоров подписаны протокол 9-го заседания казахстанско-кыргызского Межправительственного совета, а также меморандум о сотрудничестве между СЭЗ «МЦПС «Хоргос» и СЭЗ «Нарын» КР.

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Главы Правительств приняли участие в церемонии открытия модернизированного пункта пропуска «Кордай (РК) – Ак Жол (КР)». После проведенной в 2020-2021 годы реконструкции площадь застройки пункта пропуска увеличена в 3,5 раза до 4,9 тыс. кв.м, количество полос движения – с 2 до 8, число кабин паспортного контроля — с 13 до 34, установлены современные инспекционно-досмотровые комплексы. В результате принятых мер пропускная способность пункта выросла с 1 тыс. до 2,5 тыс. автомобилей и с 6 тыс. до 25 тыс. человек в сутки, что окажет мультипликативный эффект на развитие торгово-экономического сотрудничества РК и КР.

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