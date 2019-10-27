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Премьер-министром Бельгии стала женщина

27 Октября 2019 17:34
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Премьер-министром Бельгии стала женщина

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министром Бельгии назначена Софи Уилмс, которая заменит на посту Шарля Мишеля, избранного президентом Европейского совета, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на газету Politico.

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Высокопоставленные члены бельгийского временного правительства решили в субботу, что пост премьер-министра должна занять С.Уилмс, которая была министром по вопросам бюджета.

С.Уилмс будет первой женщиной, которая займет этот пост. Она будет возглавлять временное правительство до тех пор, пока партии не договорятся о формировании кабмина.

Временное правительство имеет лишь 38 из 150 мест в парламенте Бельгии после того, как союзник либерального «Реформаторского движения» Ш.Мишеля националистический «Новый фламандский альянс» в декабре 2018 года вышел из правящей коалиции из-за подписания премьер-министром миграционного пакта ООН.

Правительство было еще более ослаблено во время парламентских выборов в мае. С тех пор партии ведут переговоры о формировании нового правительства.

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Ключевые слова: Бельгия,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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