Премьер-министра Кыргызстана и его заместителей оштрафовали за нарушение масочного режима

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач столицы Кыргызстана Кубан Кундашев оштрафовал сотрудников аппарата правительства КР за несоблюдение санитарных требований в эпоху пандемии, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Составлены протоколы по статье 150 Кодекса о нарушениях «Нарушение требований технических регламентов, санитарных правил, гигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов в области общественного здравоохранения» в отношении руководства кабмина, сотрудников секретариата и аппарата правительства КР, предусмотрен штраф - по пять тысяч сомов.

Ранее в соцсетях появилась фотография, сделанная перед Домом правительства. На ней запечатлены премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов, бывший глава правительства Мухаммедкалый Аблгазиев, вице-премьер-министры, а также сотрудники аппарата правительства КР, при этом все они были без медицинских масок. Позже на заседании Совбеза президент Сооронбай Жээнбеков потребовал от членов правительства оплатить штрафы за нарушение масочного режима.