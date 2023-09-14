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    22:10, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Премьер-министр Японии обновил состав кабинета министров

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    Фото: kyodonews.net
    Премьер-министр Японии Фумио Кисида в среду произвел перестановки в кабинете министров, назначив сразу пять женщин на посты министров, что стало самым большим числом за всю историю страны. При этом сохраняются слухи о том, что премьер планирует в ближайшее время распустить нижнюю палату парламента страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    Кисида, придерживающийся умеренных взглядов, надеется, что перестановки придадут импульс работе его администрации и изменят тенденцию к снижению уровня поддержки политики правительства со стороны населения.

    Сменились 11 из 19 министров. Бывший министр юстиции Йоко Камикава, опытная женщина-депутат, была назначена министром иностранных дел.

    Министр финансов Сюнъити Судзуки, главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно и министр промышленности Ясутоси Нисимура остались на своих постах. Мацуно и Нисимура известны своими консервативными политическими позициями.

    Уровень поддержки политики кабинета министров со стороны населения продолжает падать, отчасти из-за недовольства общественности ростом цен и отсутствия повышения зарплат.

    Министр цифровых технологий Японии Таро Коно, выпускник Джорджтаунского университета и популярный деятель, который ранее занимал пост министра иностранных дел, также сохранил свой пост.

    Министром обороны назначен Минору Кихара. Среди других новых членов кабинета - министр здравоохранения Кейдзо Такэми, министр по делам восстановления регионов Синако Цутия и министр сельского хозяйства Ичиро Мияшита.

    Но еще неизвестно, окажутся ли кадровые перестановки эффективными в усилении поддержки кабинета премьера Кисиды, поскольку решение сохранить ключевые фигуры в правительстве может и не вызвать большого внимания общественности, говорят политологи.

    В среду Кисида, возглавляющий ЛДП, сменил руководство правящей партии.


    Теги:
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