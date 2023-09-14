Премьер-министр Японии обновил состав кабинета министров
Кисида, придерживающийся умеренных взглядов, надеется, что перестановки придадут импульс работе его администрации и изменят тенденцию к снижению уровня поддержки политики правительства со стороны населения.
Сменились 11 из 19 министров. Бывший министр юстиции Йоко Камикава, опытная женщина-депутат, была назначена министром иностранных дел.
Министр финансов Сюнъити Судзуки, главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно и министр промышленности Ясутоси Нисимура остались на своих постах. Мацуно и Нисимура известны своими консервативными политическими позициями.
Уровень поддержки политики кабинета министров со стороны населения продолжает падать, отчасти из-за недовольства общественности ростом цен и отсутствия повышения зарплат.
Министр цифровых технологий Японии Таро Коно, выпускник Джорджтаунского университета и популярный деятель, который ранее занимал пост министра иностранных дел, также сохранил свой пост.
Министром обороны назначен Минору Кихара. Среди других новых членов кабинета - министр здравоохранения Кейдзо Такэми, министр по делам восстановления регионов Синако Цутия и министр сельского хозяйства Ичиро Мияшита.
Но еще неизвестно, окажутся ли кадровые перестановки эффективными в усилении поддержки кабинета премьера Кисиды, поскольку решение сохранить ключевые фигуры в правительстве может и не вызвать большого внимания общественности, говорят политологи.
В среду Кисида, возглавляющий ЛДП, сменил руководство правящей партии.