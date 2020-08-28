Премьер-министр Японии намерен уйти в отставку из-за состояния здоровья - СМИ

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен уйти в отставку из-за проблем со здоровьем, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo News.

Напомним, что в 2006 году в возрасте 52-ти лет Синдзо Абэ стал самым молодым премьер-министром страны в послевоенный период. Однако всего через год, в 2007 году, он ушел в отставку из-за обострения хронической болезни.

В декабре 2012 года он вновь стал премьер-министром Японии.

24 августа 2020 года Синдзо Абэ стал рекордсменом по непрерывному пребыванию на посту премьер-министра Японии.



