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Премьер-министр Японии намерен уйти в отставку из-за состояния здоровья - СМИ

28 Августа 2020 12:13
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Премьер-министр Японии намерен уйти в отставку из-за состояния здоровья - СМИ

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен уйти в отставку из-за проблем со здоровьем, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo News.

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Напомним, что в 2006 году в возрасте 52-ти лет Синдзо Абэ стал самым молодым премьер-министром страны в послевоенный период. Однако всего через год, в 2007 году, он ушел в отставку из-за обострения хронической болезни.

В декабре 2012 года он вновь стал премьер-министром Японии.

24 августа 2020 года Синдзо Абэ стал рекордсменом по непрерывному пребыванию на посту премьер-министра Японии.



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#Отставки    #Япония  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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