Премьер-Министр встретился с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 декабря Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял делегацию во главе с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) лордом Себастьяном Ньюболдом Коэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на

«Популяризация спорта, в том числе легкой атлетики, является важным направлением нашей политики. В Казахстане ведется строительство 7 передовых центров легкой атлетики – Нур-Султане, Алматы, Павлодаре, Актобе, Талдыкоргане, Атырау и Усть-Каменогорске, что будет способствовать дальнейшему культивированию данного вида спорта», — сказал А. Мамин.

На сегодняшний день свыше 20 тыс. казахстанцев увлекаются легкой атлетикой, из них 11 тыс. обучаются в детско-юношеских спортивных школах, свыше 600 — занимаются профессионально.

Казахстан является членом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) с 1993 года. Казахстанские спортсмены завоевали более 20 наград, в том числе золотую медаль 2000 года в Сиднее (Ольга Шишигина) и золотую медаль 2012 года в Лондоне (Ольга Рыпакова).

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в подготовке квалифицированного тренерского персонала, популяризации легкой атлетики как массового вида спорта и проведении соревнований по легкой атлетике среди детей.

Во встрече приняли участие президент Национального Олимпийского комитета (НОК) Казахстана Т. Кулибаев, министр культуры и спорта А. Раимкулова, президент Федерации легкой атлетики РК Д. Ахметов, олимпийские чемпионки по легкой атлетике О. Шишигина и О. Рыпакова.