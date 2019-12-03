-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:55
-
-
-
-
-
-
вчера 17:33
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:25
-
-
вчера 13:50
-
-
-
вчера 12:50
-
-
-
вчера 12:00
-
-
-
-
-
вчера 10:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01.12.2019 23:17
-
01.12.2019 23:08
-
01.12.2019 23:00
-
-
01.12.2019 22:12
-
01.12.2019 21:45
-
Премьер-Министр встретился с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 декабря Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял делегацию во главе с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) лордом Себастьяном Ньюболдом Коэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
«Популяризация спорта, в том числе легкой атлетики, является важным направлением нашей политики. В Казахстане ведется строительство 7 передовых центров легкой атлетики – Нур-Султане, Алматы, Павлодаре, Актобе, Талдыкоргане, Атырау и Усть-Каменогорске, что будет способствовать дальнейшему культивированию данного вида спорта», — сказал А. Мамин.
На сегодняшний день свыше 20 тыс. казахстанцев увлекаются легкой атлетикой, из них 11 тыс. обучаются в детско-юношеских спортивных школах, свыше 600 — занимаются профессионально.
Казахстан является членом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) с 1993 года. Казахстанские спортсмены завоевали более 20 наград, в том числе золотую медаль 2000 года в Сиднее (Ольга Шишигина) и золотую медаль 2012 года в Лондоне (Ольга Рыпакова).
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в подготовке квалифицированного тренерского персонала, популяризации легкой атлетики как массового вида спорта и проведении соревнований по легкой атлетике среди детей.
Во встрече приняли участие президент Национального Олимпийского комитета (НОК) Казахстана Т. Кулибаев, министр культуры и спорта А. Раимкулова, президент Федерации легкой атлетики РК Д. Ахметов, олимпийские чемпионки по легкой атлетике О. Шишигина и О. Рыпакова.
- Аскар Мамин провел встречу с председателем центробанка Катара
- Геннадия Головкина включили в ТОП-5 боксеров с привлекательным стилем
- Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в шестой раз
- Очень рад своему результату – бронзовый призер «Әлем Барысы»
- Официально анонсирован следующий бой Данияра Елеусинова
- Семь крытых легкоатлетических манежей планируют построить в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана