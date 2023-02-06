Премьер-министр Венгрии поручил оказать немедленную помощь Турции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил свои соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с жертвами в результате землетрясения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотел бы выразить свои соболезнования президенту Турции Р. Эрдогану в связи с сегодняшним трагическим землетрясением. Поручил венгерским властям оказать немедленную помощь Турции», - такое сообщение в сети Twitter написал Виктор Орбан.

«Мы молимся за семьи погибших», - также говорится в сообщении главы правительства Венгрии.

Свои соболезнования в связи с трагедией в Турции также выражают лидеры Европейского союза, Генеральный секретарь НАТО. Еврокомиссия сообщила, что в качестве немедленного ответа Европейский союз мобилизовал поисково-спасательные группы в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Десять городских поисково-спасательных команд оперативно мобилизованы из Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Греции, Нидерландов, Польши, Румынии для оказания поддержки службам быстрого реагирования на местах. Италия и Венгрия также предложили Турции свои спасательные команды.

Координационный центр реагирования ЕС на чрезвычайные ситуации находится в прямом контакте с властями Турции для координации дальнейшей поддержки в случае необходимости, отметили в пресс-службе Европейской комиссии.

Спутниковая система ЕС «Copernicus» также была активирована для предоставления экстренных картографических услуг. Евросоюз выразил готовность поддержать пострадавших и в Сирии, которая тоже сообщила о жертвах.

Напомним, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Погибли более тысячи человек, 5 385 получили ранения. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии.

Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан также окажет экстренную помощь Турции.

Фото: aa.com.tr



