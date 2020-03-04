Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

КИЕВ. КАЗИНФОРМ -УКРИНФОРМ - Заявление Алексея Гончарука об освобождении от должности Премьер-министра Украины поступило на имя председателя Верховной Рады 3 марта. Об этом журналистам сообщил член фракции «Слуга народа» Александр Качура, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

Ранее народный депутат Александр Качура написал в Telegram, что Президент страны Владимир Зеленский на заседании фракции партии «Слуга народа» внес предложение отправить в отставку Премьер-министра Алексея Гончарука и назначить на эту должность Дениса Шмыгаля.

Депутатская фракция «Слуга народа» на заседании 3 марта приняла решение удовлетворить заявление Премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Об этом журналистам после заседания фракции сообщил народный депутат Александр Дубинский.