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вчера 21:43
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вчера 18:05
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вчера 17:30
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Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
КИЕВ. КАЗИНФОРМ -УКРИНФОРМ - Заявление Алексея Гончарука об освобождении от должности Премьер-министра Украины поступило на имя председателя Верховной Рады 3 марта. Об этом журналистам сообщил член фракции «Слуга народа» Александр Качура, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.
Ранее народный депутат Александр Качура написал в Telegram, что Президент страны Владимир Зеленский на заседании фракции партии «Слуга народа» внес предложение отправить в отставку Премьер-министра Алексея Гончарука и назначить на эту должность Дениса Шмыгаля.
Депутатская фракция «Слуга народа» на заседании 3 марта приняла решение удовлетворить заявление Премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Об этом журналистам после заседания фракции сообщил народный депутат Александр Дубинский.
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