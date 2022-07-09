9 Июля 2022 20:49

Премьер-министр Шри-Ланки согласился уйти в отставку из-за массовых протестов

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе подтвердил в субботу, что покинет свой пост на фоне массовых протестов в столице страны Коломбо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Чтобы обеспечить продолжение работы правительства, а также безопасность граждан, я принимаю наилучшую рекомендацию партийных лидеров - уступить место всепартийному правительству. Чтобы облегчить это, я уйду в отставку с поста премьер-министра», - написал он в Twitter.

О своем решении Викрамасингхе объявил после совещания лидеров политических партий, которая прошла под председательством спикера парламента страны Махинды Япы Абейвардены.

Об это решении Викрамасингхе ранее сообщил ланкийский новостной портал Newsfirst. По его данным, глава ланкийского правительства уйдет в отставку после того, как будет сформировано правительство, состоящее из всех партий.

Один из участников встречи, член парламента островного государства Харша де Сильва по ее итогам сообщил, что большинство представителей политических партий Шри-Ланки согласились с тем, что действующие президент Готабая Раджапакса и премьер-министр Ранил Викрамасингхе должны уйти в отставку, в этом случае спикер парламента становится временным президентом не более 30 дней. Парламент Шри-Ланки изберет президента на оставшийся срок. Также на совещании было решено назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время.

В субботу тысячи протестующих вышли на улицу Коломбо с требованием отставки президента страны Готабаи Раджапаксы. Они прорвались в резиденцию главы государства, а затем и в резиденцию премьера. Пострадали более 30 человек.

Викрамасингхе заявил, что страна переживает худший кризис в современной истории. Шри-Ланка испытывает серьезную нехватку иностранной валюты, топлива и нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания для отдельных групп населения, медикаментов. По его оценкам, чтобы полностью преодолеть экономический кризис, потребуется три года или даже больше. Но вернуться к норме власти планируют к 2023 году.