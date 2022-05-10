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Премьер-министр Шри-Ланки объявил об отставке на фоне массовых беспорядков
10 Мая 2022 13:43

Премьер-министр Шри-Ланки объявил об отставке на фоне массовых беспорядков

КОЛОМБО. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Шри-Ланки Махиндра Раджапакса объявил о своей отставке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

В столице страны произошли массовые столкновения с властями населения, недовольного дефицитом продовольствия и медикаментов на острове, который наблюдается на протяжении нескольких месяцев. По меньшей мере 2 человека погибли и 139 получили ранения.

Ранее премьер-министр и старший брат президента заявил, что «насилие порождает насилие», отметив, что экономический кризис необходимо решать экономическими мерами.



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