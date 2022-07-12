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Премьер-Министр РК выразил соболезнования семье Синдзо Абэ и народу Японии
12 Июля 2022 19:24

Премьер-Министр РК выразил соболезнования семье Синдзо Абэ и народу Японии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетил посольство Японии и выразил соболезнования народу этой страны в связи с трагической гибелью видного политического деятеля, бывшего Премьер-Министра Синдзо Абэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

В беседе с главой дипломатической миссии Джуну Ямаде Алихан Смаилов отметил, что Казахстан знает господина Абэ как патриота своей страны и политика, который внес значительный вклад в развитие казахстанско-японских отношений.

«Синдзо Абэ сделал многое не только для развития Японии, но и для укрепления международного взаимодействия. В этот тяжелый момент от имени Правительства Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семье господина Абэ и всему японскому народу», — сказал глава Правительства.

Во время посещения посольства Премьер-Министр РК также оставил запись в книге соболезнований.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался из-за ранений, полученных в результате нападения в префектуре Нара.



Фото: primeminister.kz


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