Премьер-Министр РК встретился с руководителями учреждений ТиПО

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Алматы Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с работниками сферы образования по вопросам повышения качества технического и профессионального образования в рамках реализации Послания Президента, также посетил ряд образовательных учреждений с целью ознакомления с системой преподавания и созданными для учащихся условиями, передает primeminister.kz.

На встрече с руководителями учебных заведений ТиПО Алматы были обсуждены вопросы новой модели подготовки кадров через центры компетенций, а также улучшения условий обучения для студентов колледжей.

Премьер-Министр обратил внимание на необходимость повышения качества подготовки кадров в условиях Четвертой промышленной революции. Главой государства поставлена задача по ускоренной модернизации всей экономики Казахстана. Вместе с тем, с учетом внедрения новейших технологий, актуальным является вопрос переобучения действующих кадров. Образование становится непрерывным процессом, требующим не только постоянного совершенствования навыков, но и получения совершенно новой специализации, востребованной на рынке труда и в пределах отдельного региона.

Человеческий капитал выходит на первое место. В этой связи, создание центров компетенции по предоставлению необходимых навыков необходимо во всех регионах. При этом, большое внимание необходимо уделять оснащению данных центров. Это позволит выпускать специалистов, максимально приближенных к реалиям сегодняшнего дня. Вместе с тем, для удобства граждан и большей эффективности системы переобучения информация о востребованных в регионе сферах деятельности, профессиях, потребностях крупных предприятий в той или иной специальности должна быть в открытом доступе.

На сегодняшний день Правительством ведется комплексная работа по подготовке рабочих кадров. По данным Министерства образования и науки РК, в Казахстане 821 учебных заведений ТиПО, обучение ведется по 213 специальностям и 693 квалификациям. Дуальное обучение внедряется в 486 колледжах, в системе участвуют 3993 предприятий с охватом около 40 тыс обучающихся. При этом уровень трудоустройства среди выпускников превышает 92%. Вместе с тем, в рамках дуального образования подписано соглашение с Министерством труда Германии о сотрудничестве по вопросам модернизации системы профтехобразования.

Б. Сагинтаев сообщил присутствующим, что в работе по подготовке компетентных специалистов важно ориентироваться на международные стандарты, это позволит повысить конкурентоспособность выпускников. Так, на примере состоявшегося в Астане республиканского чемпионата WorldSkills видно, что у казахстанской молодежи есть большой потенциал, желание учиться и осваивать самые передовые технологии и навыки. Вместе с тем, для системного решения вопросов кадрового обеспечения в стране внимание следует уделить взаимодействию между учебными заведениями и работодателями.

В ходе обсуждения представители системы образования выступили по актуальным вопросам подготовки кадров. Так, председатель правления НАО «Холдинг «Кәсіпкор» Е. Кузенбаев рассказал участникам встречи о концептуальных подходах в изменении подготовки кадров ТиПО. По его мнению, одной из основных мер модернизации системы технического и профессионального образования является создание Центров компетенции. Данная мера позволяет одновременно комплексно решить несколько основных направлений модернизации ТиПО: это мобильность организаций и повышение качества индивидуальных программ развития. Руководитель учебного центра KNAUF О. Сотников сообщил, что компания в рамках своей деятельности уделяет большое внимание образовательным проектам по подготовке кадров для строительной отрасли, владеющих новыми технологиями строительных работ. Так, в созданных на производственной базе завода центрах обучено более 14 тыс. слушателей.





В своем выступлении директор Алматинского колледжа строительства и народных промыслов К. Жамангозов обозначил значимость статуса педагога и вопроса оплаты труда. Фактически заработная плата работников образования, в том числе преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей связана напрямую с базовым должностным окладом. В данном направлении важна работа, проводимая в рамках исполнения Послания Главы государства по повышению уровня доходов населения. Мастер производственного обучения Алматинского государственного колледжа энергетики и электронных технологий К. Абельдинов подчеркнул, что движение WorldSkills Kazakhstan играет немаловажную роль в формировании специалиста новой формации международного уровня. По мнению мастера в Казахстане необходимо дальше развивать данное направление, заниматься более углубленной подготовкой молодых специалистов и выходить на международный уровень.



Вопросы совершенствования практикоориентированного обучения и стимулирования бизнеса в рамках подушевого финансирования подняла заместитель директора по учебно-методической работе Алматинского колледжа туризма и гостеприимства И. Анаятова. По ее словам, финансирование подготовки специалистов ТиПО, через систему подушевого финансирования, учитывает все расходы на организацию и осуществление теоретического и практического обучения специалистов, а также создания надлежащей образовательной среды.

Кроме того, участниками встречи были подняты вопросы аккредитации организаций ТиПО, развития мер поддержки студентов, в том числе через увеличение грантов по инженерному направлению и обеспечение общежитиями.



В обсуждении также приняли участие министр образования и науки Е. Сагадиев и заместитель председателя правления Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен» Э. Жумагазиев.

Подводя итоги встречи, Премьер-Министр Б. Сагинтаев отметил, что в Правительстве на постоянной основе рассматривается вопрос технической подготовки кадров. Вместе с тем, совместными усилиями государства и бизнеса необходимо перестроить систему профтехобразования с целью подготовки высококвалифицированных кадров и снижения доли иностранной рабочей силы на предприятиях страны. Наряду с этим, особое внимание уделено дальнейшему развитию в Казахстане движения WorldSkills. Успешное участие казахстанской команды в международных чемпионатах позволит заявить о стране на весь мир, тем самым привлекая иностранных инвесторов.

Ознакомление с принимаемыми в городе мерами по повышению качества подготовки будущих кадров продолжилось в ходе посещения ряда объектов образовательной инфраструктуры: Казахстанской школы интеллекта, Алматинского строительно-технического колледжа, Международного университета информационных технологий.

В Казахстанской школе интеллекта Б. Сагинтаев осмотрел учебные классы, зоны чтения, спортивный и актовый залы. Заместитель акима города А. Кырыкбаев рассказал, что школа работает по программе IB (международный бакалавриат). Таким образом, выпускники данного учреждения имеют 15% преимущества при поступлении в лучшие университеты мира и могут быть зачислены сразу на II курс обучения. Следует отметить, что учредителем является компания Gateway, штаб-квартира которой находится в Сингапуре, с региональными офисами в 15 странах 5 континентов мира. Наряду со школой компания в Алматы также открыла центр раннего развития и общеобразовательную школу. Согласно данным акимата города, строительство входит в 50 проектов-драйверов развития Алматы в рамках реализации Послании Главы государства.

Премьер-Министру также доложили о ходе исполнения поручений Президента по повышению уровня доходов населения, в частности работников системы образования. По данным акимата Алматы, с начала года на 30% повысилась заработная плата почти 70% учителей Алматы, перешедших на обновленное содержание образования. В свою очередь, с 1 сентября впервые 1293 учителя, прошедшие национальное квалификационное тестирование, получили к должностному окладу надбавку от 30 до 50%. Кроме того, оказываются меры поддержки учителей, преподающих на английском языке. Так, второй год учителям школ, преподающим физику, химию, биологию и информатику на английском языке установлена доплата в размере 200% от должностного оклада.

На примере работы Алматинского строительно-технического колледжа Премьер-Министр ознакомился с качеством предоставления знаний и навыков по рабочим специальностям. Здесь внимание было уделено техническому оснащению здания специальными технологиями по сухому строительству, сварочному делу, техническому обслуживанию автомобильного транспорта, мебельному производству, проведению электромонтажных и сантехнических работ, а также обеспечению охраны труда. На сегодняшний день колледж ведет подготовку 1042 студентов по семи специальностям. В колледже также внедрены дуальная система и модульная технология обучения. По словам директора колледжа И. Нурмуханбетова, благодаря тесному сотрудничеству с более 100 организациями и предприятиями, достигнут 100% показатель трудоустройства выпускников.

Следует отметить, что для подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов на базе колледжа организован отраслевой кластер, который состоит из четырех ресурсных центров: «АСТК - Кнауф Гипс Капшагай», «АСТК - Электроинструменты Bosch», а также центры мебельного производства и сварочного дела.

С качеством высшего образования Б. Сагинтаев ознакомился во время посещения Международного университета информационных технологий, который был создан по поручению Главы государства в целях подготовки международных ИТ-специалистов. На сегодняшний день в национальном рейтинге «Независимого агентства по обеспечению качества в образовании» данный вуз занимает I место по специальностям «Вычислительная техника и программное обеспечение» и «Информационные системы».

Ректор МУИТ Д. Шыныбеков сообщил, что всего с 2009 г. подготовлено 4154 студентов всех уровней, при этом около 70% - на основе государственного образовательного гранта. Преподавательский состав представлен докторами и кандидатами наук, PhD и DBA, выпускниками программы «Болашак» и зарубежными преподавателями. Наряду с этим, университет активно сотрудничает с флагманами образования в Азии, в Европе и в США. На сегодняшний день студенты МУИТ являются победителями международных кейс-чемпионатов и призерами многочисленных инновационных соревнований и конкурсов: Zhastar Innovation, TG Fair, Kazakhtelecom Hackathon, Nurintech и др.

Премьер-Министру также доложили, что в целях создания комфортных условия для обучения завершено строительство 2 общежитий на 1000 мест и модернизация общежития на 200 мест. Кроме того, до конца 2020 г. акиматом планируется строительство и ввод в эксплуатацию 40 общежитий в 27 вузах на 21 080 мест.

В системе технического и профессионального образования города Алматы функционируют 81 колледж с охватом 66 120 человек, в том числе 23 459 учащихся в государственных и 42 661 учащихся в частных колледжах. Подготовка специалистов осуществляется по 98 специальностям и 163 квалификациям. В рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы в 26 учебных заведениях ТиПО города обучаются 4897 человек (по РК 348 учебных заведений, обучается 36 356 человек).

На сегодняшний день в Алматы действуют 39 вузов с контингентом 145 тыс. человек. Из них 7 национальных и 1 государственный, в которых обучаются 66,8 тыс. студентов. Все остальные 31 вузов - частные, с контингентом 78,2 тыс. человек. Бакалавров в городе обучается 130 тыс., магистрантов 12,3 тыс. и докторантов 2,7 тыс. человек. Доля Алматы по образовательным грантам на 2018-2019 учебный год составляет 40% от общего количества по республике - является лидером. На сегодняшний день, количество студентов, поступивших по государственному гранту, составляет 28 тыс. (рост на 55 % или 10 тыс. человек.), из них бакалавриат - 22 тыс. в разбивке по следующим направлениям: гуманитарные науки - 10 тыс. и технические специальности - 12 тыс. магистратура - 4,7 тыс. и докторантура - 1,2 тыс.

За годы независимости в Алматы построено 117 учебных заведений. За последние пять лет финансирование образования в мегаполисе возросло на 37% или почти на 27 млрд тенге. При этом особое внимание сегодня уделяется развитию инфраструктуры образования. Только в этом году на строительство и капитальный ремонт выделено более 17 млрд тенге.