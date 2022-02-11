Премьер-Министр РК встретился с Президентом Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита в Узбекистан Премьер-Министр РК Алихан Смаилов встретился с Президентом РУ Шавкатом Мирзиеевым и провел переговоры с Премьер-Министром РУ Абдуллой Ариповым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина РК.

В ходе встречи с Ш.Мирзиеевым Премьер-Министр РК А.Смаилов подчеркнул, что взаимодействие Казахстана с Узбекистаном является ярким примером стратегического партнерства и союзничества, основанного на доверии и взаимопонимании.

«Ваш государственный визит в Казахстан в декабре прошлого года придал большой импульс развитию широкоформатного сотрудничества Казахстана и Узбекистана. Правительства двух стран плотно работают над практической реализацией достигнутых договоренностей между Вами и Президентом РК Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Особое внимание уделяется созданию прочной и устойчивой экономической платформы наших союзнических отношений», - сказал А.Смаилов.

Премьер-Министр РК отметил высокую динамику развития двустороннего сотрудничества.

Узбекистан является основным торговым партнером Казахстана в Центральной Азии. По итогам 2021 г. объем двусторонней торговли вырос на 33% и составил $4,3 млрд. В ближайшие годы планируется увеличить данный показатель до $5 млрд и достичь $10 млрд в среднесрочной перспективе. В Казахстане и Узбекистане действуют порядка 3 тыс. совместных предприятий.

Премьер-Министр РК отметил высокую динамику казахстанско-узбекского сотрудничества в сфере машиностроения, легкой промышленности и других отраслях перерабатывающего сектора. Реализуются 5 совместных проектов в автомобилестроении, производстве сельскохозтехники и текстильной отрасли. Прорабатываются 7 проектов в строительной индустрии и машиностроении на сумму порядка $365 млн.

Между странами введен механизм специальных представителей президентов по торгово-экономическому сотрудничеству. Проводится работа по реализации проекта создания Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» на границе двух стран.

В ходе переговоров А.Смаилова с Премьер-Министром РУ А.Ариповым обсужден широкий спектр вопросов дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транзитно-транспортной, строительной, сельскохозяйственной, текстильной, автомобилестроительной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Особое внимание уделено водохозяйственной ситуации в бассейне р.Сырдарья и обеспечению южных регионов РК поливной водой в вегетационный период.

По итогам визита подписана Дорожная карта по активизации двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства на среднесрочную перспективу.

АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» заключила с узбекским партнером рамочный контракт на закуп овощной продукции и картофеля из Республики Узбекистан.

Представители деловых кругов двух стран подписали ряд коммерческих документов в сферах машиностроения, АПК и логистики на общую сумму $661 млн.

В рамках поездки в Ташкент Премьер-Министр РК ознакомился с работой производственной зоны «Технопарк» по выпуску промышленной, технической, электронной, строительной и бытовой продукции.