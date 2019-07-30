Премьер-Министр РК  встретился с министром экономики и финансов Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с министром экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэром. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы и перспективы торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Францией.

«Франция является ключевым торгово-экономическим партнером в Европейском союзе», — сказал Аскар Мамин, отметив важность реализации торгово-экономической повестки, обозначенной Первым Президентом РК — Елбасы Н. Назарбаевым и Президента Франции Э. Макроном в Брюсселе в рамках саммита «АСЕМ» в октябре 2018 года.

Франция входит в пятерку стран по объему вложенных прямых инвестиций в казахстанскую экономику. С 2005 по 2018 годы объем французских капиталовложений в экономику Казахстана превысил $15 млрд. Товарооборот по итогам 2018 года вырос на 32,5% и составляет $4,5 млрд.

В настоящее время успешно функционируют совместные производства в сфере транспортного машиностроения, производства строительных материалов, медикаментов, пищевой продукции. Ведется совместная работа по реализации проектов в энергетической, космической сферах, по возобновляемым источникам энергии, развитию инфраструктуры, Smart City.

В Казахстане работают более 130 предприятий с участием французского капитала, в том числе «Тоталь», «Орано», «Данон», «Викат», «Пежо», «Альстом», которые реализуют высокотехнологичные проекты.

Премьер-Министр РК отметил заинтересованность в дальнейшем развитии инвестиционного сотрудничества, реализации совместных проектов в области транспортной инфраструктуры, цифровых технологий, человеческого капитала.

«В сельском хозяйстве у нас имеется огромный потенциал. К «историям успеха» можно отнести совместные проекты с французскими компаниями Danone, Lactalis и Soufllet. Казахстан является перспективным местом для ведения бизнеса с точки зрения производства экологически чистой продукции и доступа к ёмким рынкам стран ЕАЭС и КНР», — сказал Аскар Мамин.

Французским инвесторам будет оказано всестороннее содействие по открытию совместных производств, замещению импорта и дальнейшему экспорту агропромышленной продукции.

«Казахстан является ведущим партнером Франции в Центральной Азии», — сказал министр экономики и финансов Франции Б. Ле Мэр и отметил готовность французской стороны продолжать стратегическое сотрудничество, открытое Первым Президентом РК — Елбасы Н. Назарбаевым и подтвержденное Президентом Франции Э. Макроном.

Б. Ле Мэр считает, что Казахстан и Франция располагают всеми возможностями для перехода на новый уровень сотрудничества с учетом перспектив сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, индустриальной сферах.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин и министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр приняли участие в церемонии подписания меморандумов между АО «ФНБ «Самрук-Казына» и инвестиционной компанией «Bpifrance» о совместном инвестировании, между Министерством энергетики РК, АО «НК «Казмунайгаз» и компанией «Тоталь» в области цифровых технологий.