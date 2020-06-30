Премьер-Министр РК: Вести бизнес открыто должно быть экономически выгодно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для дальнейшего снижения доли теневой экономики нужны дополнительные меры отраслевого характера. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях текущей экономической ситуации одним из резервов стабилизации экономики и пополнения доходной части бюджета является сокращение доли теневой экономики. Принимаемые меры в этом направлении дают положительные результаты. К 2025 году планируется достичь уровня теневой экономики ниже 20% к ВВП. В результате проведенной работы мы добились снижения теневой экономики с 27% в 2018 году до 23,6% к ВВП по итогам минувшего года. Это позволило дополнительно увеличить доходную часть бюджета на 1,5 трлн тенге», - сказал Премьер-Министр на заседании Правительства.

По данным МВФ, как отметил Аскар Мамин, средний уровень теневой экономики в мире составляет 27,8%. В 44 странах уровень теневой экономики находится ниже 20%, и Казахстан стремится именно к таким показателям.

«Ведется постоянная работа по совершенствованию законодательной базы через стимулирование вовлечения ненаблюдаемой деятельности в легальный оборот, улучшению таможенного и налогового администрирования. Все принимаемые нами меры направлены на то, чтобы бизнесу стало выгодным полностью легализоваться, увеличить долю безналичных оборотов. В то же время считаю, что для дальнейшего снижения теневой доли нужны дополнительные меры отраслевого характера», - призвал А. Мамин.

Аскар Мамин в связи с этим поручил Министерству финансов и другим заинтересованным госорганам внести предложения по устранению незаконных экспортно-импортных валютных операций.

«Министерству финансов надо продолжить работу по совершенствованию цифровизации услуг, дальнейшей интеграции информационных систем, прослеживаемости товаров на территории Казахстана, а также рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в действующее законодательство о платежах и платежных системах, направленных на обязательную идентификацию владельцев электронных денег. Необходимо продолжить работу по введению экономического стимулирования выхода бизнеса из теневого сектора. Это касается совершенствования мер господдержки, сокращения избыточных требований, повышения доступности финансирования, снижения административных барьеров, установления четко администрируемого налогообложения. Вести бизнес открыто должно быть экономически выгодно», - подчеркнул Премьер-министр.