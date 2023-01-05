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Премьер-Министр РК совершил обряд Құрбан шалу в память о январских событиях

5 Января 2023, 15:44
Премьер-Министр РК совершил обряд Құрбан шалу в память о январских событиях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичной мечети Абу Насыра аль-Фараби Премьер-Министр РК Алихан Смаилов совершил молитву и обряд жертвоприношения Құрбан шалу в память о жертвах январских событий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.


Фото: t.me/KZgovernment

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