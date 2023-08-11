Премьер-Министр РК: решение экологических проблем города Актобе является приоритетным

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Находясь в Актюбинской области с рабочей поездкой, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с состоянием канализационно-очистных сооружений (КОС) города Актобе и планами по строительству новых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на UKIMET.

КОС Актобе были введены в эксплуатацию 1981 году.

В настоящее время основные сооружения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, износ достиг 80%.

На сегодняшний день разработано технико-экономическое обоснование для строительства новых КОС.

Документ уже получил положительное заключение госэкспертизы.

Кроме того, утверждена детальная дорожная карта по реализации проекта, где предусмотрены мероприятия от подготовки документации до ввода объекта в эксплуатацию.

Строительство КОС позволит решить одну из основных экологических проблем Актобе – загрязнения воздуха сероводородом.

Вместе с тем Премьер-Министр указал, что решение экологических проблем города Актобе является одной из приоритетных задач местных исполнительных органов.

«Промышленные предприятия являются загрязнителями воздуха и причиной неприятного запаха в Актобе. Усугубляют ситуацию регулярные пожары на мусорном полигоне. Обоснованное недовольство актюбинцев вызывает и неудовлетворительная работа служб по вывозу мусора. На все эти вопросы акимату области необходимо обратить пристальное внимание и принять оперативные меры по их решению», — отметил Алихан Смаилов.

В части строительства новых канализационно-очистных сооружений глава Правительства отметил необходимость до конца года закончить подготовку всей документации и реализовать важный для города проект в течение ближайших 2-2,5 лет.

Данный вопрос будет находиться на контроле Правительства.