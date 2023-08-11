Премьер-Министр РК: решение экологических проблем города Актобе является приоритетным
КОС Актобе были введены в эксплуатацию 1981 году.
В настоящее время основные сооружения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, износ достиг 80%.
На сегодняшний день разработано технико-экономическое обоснование для строительства новых КОС.
Документ уже получил положительное заключение госэкспертизы.
Кроме того, утверждена детальная дорожная карта по реализации проекта, где предусмотрены мероприятия от подготовки документации до ввода объекта в эксплуатацию.
Строительство КОС позволит решить одну из основных экологических проблем Актобе – загрязнения воздуха сероводородом.
Вместе с тем Премьер-Министр указал, что решение экологических проблем города Актобе является одной из приоритетных задач местных исполнительных органов.
«Промышленные предприятия являются загрязнителями воздуха и причиной неприятного запаха в Актобе. Усугубляют ситуацию регулярные пожары на мусорном полигоне. Обоснованное недовольство актюбинцев вызывает и неудовлетворительная работа служб по вывозу мусора. На все эти вопросы акимату области необходимо обратить пристальное внимание и принять оперативные меры по их решению», — отметил Алихан Смаилов.
В части строительства новых канализационно-очистных сооружений глава Правительства отметил необходимость до конца года закончить подготовку всей документации и реализовать важный для города проект в течение ближайших 2-2,5 лет.
Данный вопрос будет находиться на контроле Правительства.