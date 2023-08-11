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    18:05, 10 Август 2023 | GMT +6

    Премьер-Министр РК: решение экологических проблем города Актобе является приоритетным

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    Фото: t.me/Kzgovernment
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Находясь в Актюбинской области с рабочей поездкой, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с состоянием канализационно-очистных сооружений (КОС) города Актобе и планами по строительству новых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на UKIMET.

    КОС Актобе были введены в эксплуатацию 1981 году.

    В настоящее время основные сооружения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, износ достиг 80%.

    На сегодняшний день разработано технико-экономическое обоснование для строительства новых КОС.

    Документ уже получил положительное заключение госэкспертизы.

    Кроме того, утверждена детальная дорожная карта по реализации проекта, где предусмотрены мероприятия от подготовки документации до ввода объекта в эксплуатацию.

    Строительство КОС позволит решить одну из основных экологических проблем Актобе – загрязнения воздуха сероводородом.


    Вместе с тем Премьер-Министр указал, что решение экологических проблем города Актобе является одной из приоритетных задач местных исполнительных органов.

    «Промышленные предприятия являются загрязнителями воздуха и причиной неприятного запаха в Актобе. Усугубляют ситуацию регулярные пожары на мусорном полигоне. Обоснованное недовольство актюбинцев вызывает и неудовлетворительная работа служб по вывозу мусора. На все эти вопросы акимату области необходимо обратить пристальное внимание и принять оперативные меры по их решению», — отметил Алихан Смаилов.

    В части строительства новых канализационно-очистных сооружений глава Правительства отметил необходимость до конца года закончить подготовку всей документации и реализовать важный для города проект в течение ближайших 2-2,5 лет.

    Данный вопрос будет находиться на контроле Правительства.


    Теги:
    Экология Актюбинская область ЖКХ Премьер-министр РК
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